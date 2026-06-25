“No es excusa decir que no están preparados”: alcalde Iglesias cuestiona rechazo del gobierno al despliegue militar

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la decisión del gobierno de descartar el despliegue de militares con el fin de apoyar en las labores de seguridad pública tras el crimen de un niño de 12 años en San Bernardo.

Tras la tragedia, son múltiples las voces que han solicitado el despliegue del Ejército. Ante esto, el Presidente José Antonio Kast descartó la medida apuntando que “la solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar".

Ante esto, el jefe comunal de Independencia sostuvo que “no es excusa decir que los militares no están preparados. Los municipios tampoco lo estábamos para enfrentar esta crisis y, aun así, hemos tenido que asumir nuevas tareas, contratar guardias, destinar recursos y adaptarnos porque la realidad nos ha sobrepasado. No podemos seguir perdiendo tiempo mientras las familias viven con miedo”.

A la vez, realizó un llamado a los parlamentarios a destrabar aquellas iniciativas necesarias para enfrentar los problemas de seguridad, como el proyecto de Infraestructura Crítica, actualmente sin urgencia legislativa, y la comisión mixta encargada de las Reglas del Uso de la Fuerza, que aún no cuenta con sus integrantes designados.

“Chile necesita decisiones. Lo que no puede seguir ocurriendo es que, frente a cada hecho de extrema gravedad, la respuesta sea explicar por qué algo no se puede hacer. La seguridad exige liderazgo, urgencia y determinación”, expresó.

En la misma línea, el diputado Cristián Tapia (independiente-PPD) respaldó la solicitud que realizan algunos alcaldes señalando que “tampoco entiendo que las fuerzas militares no puedan salir a proteger las carreteras . Yo creo que es lo peor que nos está pasando ponernos en esa postura”.

“Durante la pandemia, especialmente el año 2000, los militares estaban en las calles y estaban en las carreteras. La presencia de militares es fundamental en este momento. Ellos no pertenecen a ningún color político, le pertenecen al Estado, son pagados con recursos del Estado”, añadió.

Además, según apuntó, el déficit de Carabineros no se va a solucionar de forma rápida por lo que se podría utilizar al personal militar. “El déficit de carabineros no lo vamos a completar en 1 o 2 años, pero sí tenemos una cantidad importante de personal de militares en cada uno de los regimientos, preparándose para una guerra”, expresó.

“El día de hoy necesitamos a los militares en las infraestructuras críticas y necesitamos los militares protegiendo nuestras carreteras. Si en ese sector, donde hubo esta encerrona y mataron a un niñito de 12 años, con las fuerzas militares tengo la seguridad que eso no hubiese pasado”.

Finalmente el diputado también sostuvo que “ha habido demora en sacar adelante proyectos de seguridad como las RUF e infraestructura crítica , que son dos proyectos que vienen a proteger la acción de las policías ante un eventual enfrentamiento con la delincuencia, el narcotráfico, y el crimen organizado“.