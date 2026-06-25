Kast eleva el tono y califica solicitud de despliegue militar en las calles como “populista”

En su segunda jornada de gira por La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast encabezó una nueva versión del Encuentro Empresarial de La Araucanía (ENELA).

Allí, además de agradecer al Parlamento la aprobación de la idea de legislar la megarreforma en el Senado, abordó, por otro lado, la solicitud que han levantado algunas voces políticas de sacar a los militares a las calles para combatir la inseguridad.

Fue el alcalde de San Bernardo Christopher White, seguido por el excandidato presidencial Franco Parisi, quienes plantearon esta medida luego de la lamentable muerte de un niño de 12 años en una encerrona.

Frente a esto, si bien desde el gobierno han sido enfáticos en que esta opción no es un camino a seguir -por ahora- dado que las Fuerzas Armadas no tienen las herramientas para desplegarse en las calles, esta jornada el Presidente elevó el tono y calificó la medida como “populista”.

“En estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que la Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, salieron en el estallido ¿Quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en la Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”, comenzó señalando Kast.

Luego planteó: “¿Dónde está el joven? Preso. Diez años. Es muy fácil decir que los militares salgan a la calle, pero ¿Quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie, y eso es algo que también tiene que llamar a la reflexión”.

En esa línea, defendió: “Nosotros tenemos que tener una coincidencia a nivel político de cómo vamos a enfrentar la violencia y el terrorismo en nuestra nación, porque el estado excepción no es la meta (...) Podríamos declarar Estado de excepción en distintas zonas del país, para justificar la salida a las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestra fuerzas policiales que están preparadas y entrenadas para controlar el orden público”.

“La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas, pero aquí de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo, la institucionalidad es de que va a sacar adelante a nuestra patria”, culminó el Presidente.