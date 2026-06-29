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    Carabineros concreta tres detenciones en la Región de Arica y Parinacota por contrabando de vehículos

    Con estos procedimientos, considerando la región al extremo norte del país, la semana alcanzó un saldo de ocho automóviles recuperados y nueve personas capturadas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Carabineros concreta tres detenciones en la Región de Arica y Parinacota por contrabando de vehículos

    Tres detenciones por contrabando de autos se registraron durante la noche del pasado domingo 28 de junio, en el marco de diferentes fiscalizaciones realizadas por Carabineros en la frontera de la Región de Arica y Parinacota.

    Los procedimientos se ejecutaron durante las últimas horas del domingo 28 de junio y resultaron en la aprehensión de tres hombres de nacionalidad boliviana. Los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público.

    El primer individuo fue identificado mientras personal de servicio de la Tenencia Chungará efectuaba un patrullaje preventivo. Ahí interceptaron a un vehículo blanco a la altura del Hito XVIII, que se disponía a cruzar a Bolivia por un paso no habilitado. Los uniformados consiguieron impedir la acción y lo detuvieron por delito de contrabando.

    Se trata de un sujeto de 45 años, que no registra capturas previas. El automóvil en cuestión no tiene encargo y corresponde a un Station Wagon, de marca Honda y modelo Fit.

    La Tenencia de Visviri ejecutó el segundo procedimiento. Tras un patrullaje de soberanía identificaron un automóvil verde que avanzaba por la Ruta A-93 con dos pasajeros. Al llegar a la altura del km 42, hacia el acceso del paso no habilitado que conduce a Bolivia, fue fiscalizado por los funcionarios de ese destacamento, que frustraron su salida del país y capturaron a los individuos en su interior.

    Ambos aprehendidos no mantienen antecedentes policiales. Uno de ellos tiene 26 años y el otro, de 17, no portaba una cédula de identidad. Según sistemas institucionales de la Policía de Investigaciones (PDI), no registran ingreso ni salida, manteniéndose de forma irregular en el país.

    El auto en el que transitaban, un Station Wagon Toyota, de modelo Funcargo y color verde, tampoco tenía encargo vigente por robo.

    Carabineros concreta tres detenciones en la Región de Arica y Parinacota por contrabando de vehículos

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