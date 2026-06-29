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    Declaran alerta ambiental en la Región Metropolitana para este lunes feriado

    De acuerdo con el pronóstico meteorológico se espera que las condiciones de ventilación empeoren en la cuenca de Santiago. Por ser un día festivo, no rigen las medidas de restricción vehicular.

    Por 
    Lya Rosen

    La Delegación Presidencial Metropolitana declaró alerta ambiental para este lunes feriado en la Región Metropolitana (RM), debido a las malas condiciones de ventilación que se preven para la cuenca de Santiago y en resguardo de la salud de la población.

    Durante el domingo las condiciones atmosféricas se mantuvieron en el rango “bueno”, pero se espera que la ventilación empeore en las próximas horas debido un régimen anticiclónico frío en superficie y vaguada en altura, de acuerdo al pronóstico la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    La previsión de la DMC además advierte que no hay “probabilidad de advección costera hacia la cuenca” y que se esperan temperaturas entre -1°C y 18°C para la RM.

    Ante esto, las autoridades regionales llamaron a respetar medidas como la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets), y también la que prohíbe la realización de quemas agrícolas.

    En tanto, las medidas de restricción vehicular no rigen este lunes por ser día festivo.

    Más sobre:Alerta ambientalRegión MetropolitanaMala ventilaciónDMCNacional

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