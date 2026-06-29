A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming. Foto referencial redes sociales FIFA / Rafael Ribeiro - CBF

Este lunes continúan los enfrentamientos por los 16avos de final del Mundial 2026, donde Brasil se mide con Japón en uno de los esperados duelos de la fase.

La Canarinha selló su paso a la etapa tras el resultado 3-0 que obtuvo ante Escocia por el Grupo C, mientras que los Samurai Blue vienen de empatar a 1 con Suecia por el Grupo F.

Cuándo juega Brasil vs. Japón

El partido de Brasil contra Japón es este lunes 29 de junio a las 13:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Brasil vs. Japón

El partido de Brasil contra Japón se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.