Tiroteo en centro de acogida juvenil en Alemania deja cinco muertos y varios heridos: hay dos detenidos

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas este lunes tras un tiroteo ocurrido en un centro de acogida juvenil en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por las autoridades, el ataque se registró en la calle Dankerstrasse, lo que motivó un amplio operativo policial y de equipos de emergencia en la zona.

La policía informó la detención de dos personas, entre ellas el presunto autor de los disparos. Tras los arrestos, las fuerzas de seguridad señalaron que ya no existe peligro para la población.

Inicialmente, las autoridades habían emitido una alerta pública llamando a los residentes a abandonar y evitar el sector por razones de seguridad, además de pedir que se siguieran las instrucciones de los equipos desplegados en el lugar.

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Medios alemanes, entre ellos NDR, T-Online y NTV, reportaron que el ataque se produjo en una instalación de asistencia a menores. Según información citada por la prensa local, en la zona funciona un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad ni las edades de las víctimas fatales o de las personas heridas.

Tampoco se ha dado a conocer el posible móvil del ataque, mientras los equipos policiales continúan con el procesamiento del sitio del suceso y las diligencias para establecer la dinámica de los hechos.

Stade es una ciudad de cerca de 50 mil habitantes, ubicada en la región de Baja Sajonia, al oeste de Hamburgo.