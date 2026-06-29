A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming
Los Albos visitan el Estadio Santa Laura por la Fecha 4 de la Copa Chile.
Este lunes se juega el último partido por la cuarta fecha de la Copa Chile, donde Unión Española recibe a Colo Colo.
Los Albos se mantienen en lo alto del Grupo E de la competencia, que completan Deportes Recoleta y O’Higgins.
Cuándo juega Unión Española vs. Colo Colo
El partido de Unión Española contra Colo Colo es este lunes 29 de junio a las 19:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Santa Laura para este compromiso.
Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo
El partido de Unión Española contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.
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