A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este lunes se juega el último partido por la cuarta fecha de la Copa Chile, donde Unión Española recibe a Colo Colo.

Los Albos se mantienen en lo alto del Grupo E de la competencia, que completan Deportes Recoleta y O’Higgins.

Cuándo juega Unión Española vs. Colo Colo

El partido de Unión Española contra Colo Colo es este lunes 29 de junio a las 19:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Santa Laura para este compromiso.

Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo

El partido de Unión Española contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.