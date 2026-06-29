SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    Los Albos visitan el Estadio Santa Laura por la Fecha 4 de la Copa Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este lunes se juega el último partido por la cuarta fecha de la Copa Chile, donde Unión Española recibe a Colo Colo.

    Los Albos se mantienen en lo alto del Grupo E de la competencia, que completan Deportes Recoleta y O’Higgins.

    Cuándo juega Unión Española vs. Colo Colo

    El partido de Unión Española contra Colo Colo es este lunes 29 de junio a las 19:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Santa Laura para este compromiso.

    Dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo

    El partido de Unión Española contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa ChileUnión EspañolaColo ColoUnión Española - Colo ColoU Española - Colo ColoColo Colo hoyA qué hora juega Colo ColoDónde ver a Colo ColoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Detienen a mujer acusada de intentar atropellar a dos carabineros durante fiscalización en Valparaíso

    Ébola en República Democrática del Congo deja 360 muertos y 1.274 casos confirmados

    Responsabilidad penal adolescente: Arrau valora propuesta de “Ley Alejandro” tras fatal encerrona en San Bernardo

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 28 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming

    4.
    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    5.
    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026
    Chile

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Detienen a mujer acusada de intentar atropellar a dos carabineros durante fiscalización en Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia
    Negocios

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026
    El Deportivo

    El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026

    El animé como inspiración y un plan serio para formar jugadores: la fórmula del éxito de Japón, la amenaza para Brasil

    Con una victoria nipona en su último enfrentamiento: la Brasil de Ancelotti se mide ante el sorprendente Japón

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia
    Cultura y entretención

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    Pablo Ugarte: “Upa fue bastante subvalorado por la crítica, nunca se exploró la densidad que había detrás”

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política
    Mundo

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Ébola en República Democrática del Congo deja 360 muertos y 1.274 casos confirmados

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento