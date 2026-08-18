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    Proyecto de barreras dinámicas del MOP, Las Condes y CDUC busca frenar los aluviones en San Carlos de Apoquindo

    Luego del aluvión de febrero y el reciente temporal en julio, las autoridades municipales y gubernamentales decidieron tomar cartas en el asunto y desde septiembre comenzará la instalación de cinco barreras para hacer frente al fenómeno natural.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Barrera dinámica.

    Durante 2026 la naturaleza se ha manifestado en Chile. Lluvias, tornados y aluviones han sido algunas de sus presentaciones. Y si bien la Región Metropolitana no ha sido foco de grandes afectaciones, Las Condes sí ha debido lidiar con los efectos de las condiciones climáticas.

    Tras el incendio ocurrido el 31 de diciembre de 2025, que dejó más de 1.000 hectáreas quemadas en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, luego la comuna fue víctima de un aluvión en febrero de este año tras un intenso sistema frontal. El fuego había erosionado el terreno al destruir la capa vegetal, incrementando el riesgo aluvional.

    ¿El saldo? 25 casas dañadas, además de 11 anegadas y calles llenas de barro y piedras, totalizando 4.000 metros cúbicos de material. A raíz de ello, durante este invierno se volvieron a encender las alarmas debido a la seguidilla de sistemas frontales que han afectado a la capital.

    Y ahora las autoridades han decidido tomar cartas en el asunto buscando evitar que se repita la misma historia.

    Las Condes, antes y después del aluvión.

    Lo anterior, además de trabajos preventivos, también será abordado mediante un nuevo proyecto por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Las Condes, con el objetivo de blindar de aluviones al sector de San Carlos de Apoquindo a través de la construcción de barreras dinámicas.

    En la operación también está involucrado el Club Deportivo Universidad Católica, ya que parte de los terrenos que se deben intervenir se encuentran dentro del club.

    El proyecto, ya desarrollado en San José de Maipo, está próximo a comenzar. La fecha programada es septiembre, a la espera de los últimos detalles. Estará ubicado a unos kilómetros más arriba del estadio de la UC, el Claro Arena.

    Las mencionadas barreras dinámicas son mallas flexibles de acero de alta resistencia, de la firma suiza Geobrugg Andina, emplazadas cruzando el cauce de las quebradas críticas. Funcionan disipando la energía cinética del impacto, ya que la malla se deforma y activa frenos estructurales que absorben el golpe del flujo, evitando que rocas y escombros lleguen a la zona urbana.

    Así será el proyecto que se desarrollaría en Las Condes (imagen de San José de Maipo).

    El sistema contará además con sensores que permitirán monitorear en línea su nivel de llenado y colmatación, para programar oportunamente su limpieza y mantención. Se trata de tecnología importada, con certificación internacional.

    Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, señala que el incendio de diciembre dejó la precordillera en una situación de mucha fragilidad y el aluvión de enero mostró que había que actuar. “Por eso, tras evaluaciones junto al MOP -y con un fenómeno de El Niño que anticipa fuertes precipitaciones hasta el verano-, tomamos medidas concretas y preventivas. Estas mallas dinámicas tienen una capacidad total de retención de más de 14.250 metros cúbicos de material, más de tres veces el volumen de lodo que dejó el último evento”.

    Ubicación de las mallas. Abajo se aprecia el estadio de la Universidad Católica.

    San Martín indica que “estas barreras no se instalan al borde de la ciudad, sino 4 kilómetros hacia el interior de la precordillera, a 1.400 metros de altura. Ahí contenemos y disipamos la energía de rocas, lodo y escombros en la quebrada misma, mucho antes de que lleguen a las zonas urbanas de San Carlos de Apoquindo y Colón Oriente. Es una medida estratégica para proteger viviendas, centros de salud, colegios y universidades, y forma parte de un plan preventivo que también considera monitoreo, limpieza de cauces y equipos municipales preparados 24/7”.

    Las mencionadas barreras dinámicas, que frenan y escalonan el material en la quebrada y dejan pasar el agua, implicarán una inversión de $754 millones, aportados por el Ministerio de Obras Públicas.

    Detalle técnico de dos de las cinco barreras o mallas dinámicas.

    Desde el municipio señalan que el costo del proyecto se imputa a los saldos remanentes del convenio de compensación de deuda con el MOP, sin costo para el presupuesto ordinario municipal. El proyecto reutiliza esos recursos estatales ya existentes, y ante eventuales contingencias, el concejo aprobó un marco de hasta $ 1.000 millones, deducibles del mismo saldo.

    Detalle técnico de las otras tres barreras dinámicas.

    Francisco Urrejola, presidente del Club Deportivo Universidad Católica, señala que “la colaboración entre distintas instituciones es fundamental cuando se trata del bienestar y la seguridad de la comunidad. Este convenio refleja ese espíritu de trabajo conjunto y la importancia de coordinar esfuerzos frente a desafíos que impactan a todo el entorno”.

    “Valoramos esta iniciativa porque demuestra que, cuando existe un objetivo común, es posible avanzar en acuerdos que contribuyen al bienestar de las personas y del territorio que compartimos”, añade Urrejola.

    Trabajos realizados en San José de Maipo, similares a los que se harán en Las Condes.

    El diseño del proyecto se desarrolló luego de identificar las subcuencas más críticas y se definió la solución más eficiente y probada: barreras dinámicas de control aluvional, mallas flexibles de origen suizo que frenan y escalonan el material en la propia quebrada y dejan pasar el agua.

    “Lo que vivimos en enero fue tremendo: el agua y el barro llegaron hasta la rotonda Atenas. Nuestra prioridad es dar tranquilidad a los vecinos y, para eso, estamos tomando todas las medidas necesarias. La crisis climática hace que estos eventos sean cada vez más frecuentes e intensos, y frente a eso la respuesta no puede ser esperar el próximo invierno: hay que anticiparse, invertir a tiempo y trabajar coordinadamente con el MOP y los servicios del Estado”, finaliza San Martín.

    Más sobre:NacionalLa TerceraAluviónLas CondesBarreras dinámicasTemporalCatalina San Martín

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