Con Sinner y Sabalenka a la cabeza: el circuito protesta por los premios de los Grand Slams en medio de Wimbledon

El tenis se moviliza. Los mejores jugadores del mundo lideran las protestas por conseguir que los certámenes Grand Slam les otorguen mayores premios. Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Aryna Sabalenka (1° WTA) encabezan las protestas en pleno desarrollo de Wimbledon.

Las movilizaciones cuentan con un respaldo tanto en el circuito masculino como en el femenino. La gran mayoría de sus figuras se han sumado a las medidas, entre las que destaca el limitar sus compromisos con la prensa durante apenas 15 minutos.

Dicha moción responde a un simbolismo relacionado con el porcentaje aproximado de los ingresos que los Grand Slams destinan al reparto de los premios. Los jugadores piden subirlo a un mínimo de 16%.

La protesta, que lleva algunas semanas, ha tomado fuerza a pesar de que Wimbledon anunció un incremento en la bolsa de premios. El torneo anunció el aumento de la cifra en un 20%, alcanzando un total de 75 millones de euros, la mayor de su historia.

“Agradecemos mucho que uno de los Grand Slams haya aumentado los premios, pero eso no responde a las preguntas que nos hemos estado planteando”, aseguró, por ejemplo, Jessica Pegula (4°). “No sé si el mensaje no se está entendiendo. Veremos cómo evoluciona la situación en las próximas semanas y luego de cara al próximo Grand Slam, el US Open. Creo que entonces tendremos una idea clara de nuestra situación real con respecto a los Grand Slams”, añadió.

“Lo hacemos por el circuito”

Pegula fue tajante con la duración de las conferencias: “Nos pareció productivo y funcionó bien en el Abierto de Francia. Quince minutos, algunos dicen: ‘¿Y qué se puede lograr con eso?’. Bueno, solemos dedicar 90 minutos. Es una forma sencilla de unir a los jugadores cuando les dices que no tienen que atender a los medios. Ellos responden: ‘Claro, me apunto para tener menos obligaciones’”, dijo.

Sinner, en tanto, tuvo una breve aparición este sábado. Atendió a los medios por apenas unos 10 minutos y 30 segundos: “Está mejorando, aunque no estamos en el punto en el que estemos 100% contentos. Al mismo tiempo estamos viendo mejoras”, indicó. Además, el italiano aseguró que las protestas “no se tratan solo de dinero”.

Sabalenka se cuadró: “Si analizamos los premios en metálico de los últimos 10 años (como porcentaje de los ingresos), se han mantenido iguales”, declaró.

“Lo hacemos por el circuito, no por nosotros mismos. Lo hacemos por el resto de los jugadores que tienen dificultades incluso para contratar a un entrenador. No es una vida fácil para los jugadores con un ranking más bajo. Así que lo hacemos por ellos”, añadió.

Por otra parte, una firma asesora liderada por Larry Scott, exdirector ejecutivo del circuito WTA y actual consejero de los tenistas en las movilizaciones, afirmó que los ingresos proyectados de Wimbledon este año era de 14,4%, lo que estaría por debajo del 14,9% que recibieron hace 10 años. En ese sentido, ante las protestas, el All England Club aseguró estar “sorprendido y decepcionado por esta acción”.