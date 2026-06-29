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    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Con 977 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, 'Michael' destrona el récord de la cinta de Christopher Nolan y se convierte en el mayor éxito histórico de Lionsgate.

    Por 
    Equipo de Culto
    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    La película Michael ha logrado un hito sin precedentes en la historia del cine biográfico. Con una recaudación mundial que ya supera los 977 millones de dólares, ha destronado a Oppenheimer (975 millones) como la biopic más exitosa de todos los tiempos. Así lo destacan los medios especializados en Hollywood, como Variety.

    El filme, que narra la vida del Rey del Pop desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consolidación como icono global, no solo rompe récords generales, sino que amplía su ventaja como el biopic musical más taquillero, superando con creces los 911 millones de Bohemian Rhapsody.

    Distribuida por Lionsgate en Estados Unidos y por Universal en el mercado internacional, Michael ha acumulado 370,2 millones de dólares en taquilla doméstica y 607,2 millones en el extranjero desde su estreno en abril. Su opening weekend fue espectacular: 97 millones en EE.UU. y 217 millones a nivel global, marcando el mejor debut para un biopic musical y superando el registro previo de Straight Outta Compton.

    De acuerdo a los principales portales estadounidenses, el éxito del filme se ha sustentado en el boca a boca, las proyecciones repetidas y la poderosa recreación de los espectáculos y videoclips de Michael Jackson.

    Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta cuenta con Jaafar Jackson —sobrino del artista— en su debut actoral como Michael, acompañado por Colman Domingo y Nia Long como Joe y Katherine Jackson, respectivamente.

    Un enfoque en la música y las controversias ausentes

    La película ha generado tanto elogios como debates. Mientras el público celebra las secuencias musicales meticulosamente recreadas, algunos críticos han señalado que ofrece una visión “sanitizada” de la vida del cantante, al omitir las acusaciones de abuso sexual infantil que marcaron sus últimos años. Esta decisión permitió a Lionsgate centrar la campaña de marketing en los elementos más celebratorios y crowd-pleasing de la trayectoria artística de Jackson.

    Para el estudio, el triunfo es doble: Michael se convierte en su película más taquillera de la historia, superando los 865 millones de The Hunger Games: Catching Fire (sin ajustar por inflación). Fuentes cercanas indican que Lionsgate ya contempla al menos una secuela o película adicional sobre la vida del artista.

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