Detienen a mujer acusada de intentar atropellar a dos carabineros durante fiscalización en Valparaíso. Imagen referencial.

Una mujer fue detenida en Valparaíso por el delito de homicidio frustrado contra carabineros de servicio, luego de que intentara atropellar a dos funcionarios durante una fiscalización vehicular.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió el sábado, cuando personal de la 3ª Comisaría Norte Valparaíso realizaba un operativo conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Durante el procedimiento, los funcionarios fiscalizaron un automóvil. De acuerdo con la información policial, la conductora evadió el control e intentó atropellar a dos carabineros, para luego darse a la fuga.

Tras esto, Carabineros inició un seguimiento controlado del vehículo, que terminó en la intersección de las calles Francia y Pedro Montt, donde la mujer fue interceptada y detenida.

Según los antecedentes entregados, la detenida no registraba antecedentes policiales. Además, se constató que no contaba con licencia de conducir.

La mujer pasó a control de detención por el delito de homicidio frustrado contra carabineros de servicio. El procedimiento finalizó sin funcionarios policiales lesionados.