Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia

En medio de la emergencia provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, distintos sectores de la oposición han cuestionado la respuesta de las autoridades frente a la tragedia, acusando falta de preparación, descoordinación y excesiva burocracia en las labores de ayuda.

Las críticas se producen mientras el balance oficial de víctimas sigue aumentando. De acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades venezolanas, la emergencia deja al menos 1.450 fallecidos, más de 3 mil heridos y miles de damnificados, además de severos daños en viviendas, hospitales, caminos y otras infraestructuras.

Uno de los cuestionamientos fue realizado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que acusó que el Estado venezolano “no estaba preparado” para responder a una emergencia de esta magnitud.

El bloque opositor apuntó a la insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de reacción, señalando que ciudadanos, voluntarios y organizaciones civiles han debido asumir parte importante de las labores de apoyo a los afectados.

Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia Facebook @jorgerpsuv

En esa misma línea, Edmundo González Urrutia pidió que la ayuda humanitaria internacional tenga “acceso real al territorio” y llegue de forma directa a las comunidades golpeadas por la emergencia.

El dirigente opositor también advirtió sobre la necesidad de que la asistencia se entregue “sin condicionamientos” y sin intermediarios que puedan utilizarla como mecanismo de control político.

A las críticas se sumó una declaración de Voluntad Popular, compartida por el dirigente opositor Leopoldo López en sus redes sociales, en la que la colectividad acusó una respuesta “tardía, burocrática y desorganizada” de las autoridades internas.

“El pueblo salva al pueblo”, señala el texto del partido opositor, que valoró la reacción ciudadana y sostuvo que millones de venezolanos respondieron con solidaridad, voluntariado y donaciones para ayudar a los afectados, especialmente en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos.

Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia. En la imagen, Leopoldo López. ANDREA COMAS

En el comunicado, Voluntad Popular afirmó que la emergencia dejó en evidencia el “profundo deterioro” de las capacidades del Estado para responder con rapidez, coordinación y eficacia.

La colectividad también sostuvo que la respuesta oficial se habría hecho presente 48 horas después del terremoto, y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas, a las que acusó de haber estado ausentes en las primeras labores de atención y rescate.

“Las Fuerzas Armadas, llamadas a liderar este tipo de emergencias, fueron las grandes ausentes”, indicó el texto.

El partido opositor afirmó además que, en lugar de coordinar los esfuerzos de rescate, establecer perímetros de seguridad, habilitar centros de atención e informar con claridad a la población, las autoridades habrían instaurado mecanismos burocráticos que obstaculizaron la acción de la sociedad civil.

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En paralelo, María Corina Machado anunció que regresará “muy pronto” a Venezuela para acompañar a los afectados por la tragedia. La líder opositora llamó a organizar ayuda, canalizar insumos y apoyar a quienes perdieron familiares, viviendas o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que ayudar, acompañar y consolar”, señaló Machado en un mensaje difundido tras la emergencia.

Reportes internacionales también han dado cuenta de molestia entre ciudadanos afectados, quienes han acusado lentitud en la respuesta oficial y falta de coordinación durante las primeras horas posteriores a los sismos.

A ello se suman advertencias de especialistas y gremios técnicos, que han pedido auditar el estado de edificaciones públicas y complejos habitacionales, luego del colapso de inmuebles en zonas severamente afectadas.

Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia. En la image, María Corina Machado.

Según esos cuestionamientos, la tragedia también expuso problemas estructurales vinculados a años de deterioro institucional, falta de mantención, debilidades en la fiscalización de obras y precariedad en los sistemas de respuesta ante desastres.

Desde el gobierno venezolano, en tanto, las autoridades han defendido el despliegue de equipos de rescate, personal militar, policial, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y delegaciones internacionales, afirmando que se mantiene una búsqueda permanente de sobrevivientes.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que el país se encuentra en “horas críticas” para continuar las labores de rescate y agradeció la presencia de miles de rescatistas extranjeros, junto con equipos nacionales desplegados en las zonas afectadas.