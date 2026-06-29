SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia

    Dirigentes y sectores opositores cuestionaron la actuación de las autoridades tras la catástrofe, apuntando a una respuesta “tardía, burocrática y desorganizada”. Mientras, María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela para acompañar a los afectados.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia X @MinSeguridad_Ar

    En medio de la emergencia provocada por los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, distintos sectores de la oposición han cuestionado la respuesta de las autoridades frente a la tragedia, acusando falta de preparación, descoordinación y excesiva burocracia en las labores de ayuda.

    Las críticas se producen mientras el balance oficial de víctimas sigue aumentando. De acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades venezolanas, la emergencia deja al menos 1.450 fallecidos, más de 3 mil heridos y miles de damnificados, además de severos daños en viviendas, hospitales, caminos y otras infraestructuras.

    Uno de los cuestionamientos fue realizado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que acusó que el Estado venezolano “no estaba preparado” para responder a una emergencia de esta magnitud.

    El bloque opositor apuntó a la insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de reacción, señalando que ciudadanos, voluntarios y organizaciones civiles han debido asumir parte importante de las labores de apoyo a los afectados.

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia Facebook @jorgerpsuv

    En esa misma línea, Edmundo González Urrutia pidió que la ayuda humanitaria internacional tenga “acceso real al territorio” y llegue de forma directa a las comunidades golpeadas por la emergencia.

    El dirigente opositor también advirtió sobre la necesidad de que la asistencia se entregue “sin condicionamientos” y sin intermediarios que puedan utilizarla como mecanismo de control político.

    A las críticas se sumó una declaración de Voluntad Popular, compartida por el dirigente opositor Leopoldo López en sus redes sociales, en la que la colectividad acusó una respuesta “tardía, burocrática y desorganizada” de las autoridades internas.

    “El pueblo salva al pueblo”, señala el texto del partido opositor, que valoró la reacción ciudadana y sostuvo que millones de venezolanos respondieron con solidaridad, voluntariado y donaciones para ayudar a los afectados, especialmente en La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos.

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia. En la imagen, Leopoldo López. ANDREA COMAS

    En el comunicado, Voluntad Popular afirmó que la emergencia dejó en evidencia el “profundo deterioro” de las capacidades del Estado para responder con rapidez, coordinación y eficacia.

    La colectividad también sostuvo que la respuesta oficial se habría hecho presente 48 horas después del terremoto, y cuestionó el rol de las Fuerzas Armadas, a las que acusó de haber estado ausentes en las primeras labores de atención y rescate.

    “Las Fuerzas Armadas, llamadas a liderar este tipo de emergencias, fueron las grandes ausentes”, indicó el texto.

    El partido opositor afirmó además que, en lugar de coordinar los esfuerzos de rescate, establecer perímetros de seguridad, habilitar centros de atención e informar con claridad a la población, las autoridades habrían instaurado mecanismos burocráticos que obstaculizaron la acción de la sociedad civil.

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia X @MinSeguridad_Ar

    En paralelo, María Corina Machado anunció que regresará “muy pronto” a Venezuela para acompañar a los afectados por la tragedia. La líder opositora llamó a organizar ayuda, canalizar insumos y apoyar a quienes perdieron familiares, viviendas o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

    “Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que ayudar, acompañar y consolar”, señaló Machado en un mensaje difundido tras la emergencia.

    Reportes internacionales también han dado cuenta de molestia entre ciudadanos afectados, quienes han acusado lentitud en la respuesta oficial y falta de coordinación durante las primeras horas posteriores a los sismos.

    A ello se suman advertencias de especialistas y gremios técnicos, que han pedido auditar el estado de edificaciones públicas y complejos habitacionales, luego del colapso de inmuebles en zonas severamente afectadas.

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia. En la image, María Corina Machado.

    Según esos cuestionamientos, la tragedia también expuso problemas estructurales vinculados a años de deterioro institucional, falta de mantención, debilidades en la fiscalización de obras y precariedad en los sistemas de respuesta ante desastres.

    Desde el gobierno venezolano, en tanto, las autoridades han defendido el despliegue de equipos de rescate, personal militar, policial, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y delegaciones internacionales, afirmando que se mantiene una búsqueda permanente de sobrevivientes.

    El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que el país se encuentra en “horas críticas” para continuar las labores de rescate y agradeció la presencia de miles de rescatistas extranjeros, junto con equipos nacionales desplegados en las zonas afectadas.

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia. En la imagen, Jorge Rodríguez.
    Más sobre:VenezuelaTerremotoEmergenciaOposiciónDelcy RodríguezMaría Corina MachadoLeopoldo López

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Detienen a mujer acusada de intentar atropellar a dos carabineros durante fiscalización en Valparaíso

    Ébola en República Democrática del Congo deja 360 muertos y 1.274 casos confirmados

    Responsabilidad penal adolescente: Arrau valora propuesta de “Ley Alejandro” tras fatal encerrona en San Bernardo

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    Lo más leído

    1.
    Bukele formaliza precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027

    Bukele formaliza precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027

    2.
    Tiroteo en centro de acogida juvenil en Alemania deja cinco muertos y varios heridos: hay dos detenidos

    Tiroteo en centro de acogida juvenil en Alemania deja cinco muertos y varios heridos: hay dos detenidos

    3.
    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    4.
    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión Española vs. Colo Colo en TV y streaming

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026
    Chile

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Detienen a mujer acusada de intentar atropellar a dos carabineros durante fiscalización en Valparaíso

    A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia
    Negocios

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026
    El Deportivo

    El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026

    El animé como inspiración y un plan serio para formar jugadores: la fórmula del éxito de Japón, la amenaza para Brasil

    Con una victoria nipona en su último enfrentamiento: la Brasil de Ancelotti se mide ante el sorprendente Japón

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia
    Cultura y entretención

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    Pablo Ugarte: “Upa fue bastante subvalorado por la crítica, nunca se exploró la densidad que había detrás”

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política
    Mundo

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Ébola en República Democrática del Congo deja 360 muertos y 1.274 casos confirmados

    Oposición venezolana critica respuesta del gobierno tras terremotos y acusa falta de preparación ante la emergencia

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento