Pablo Ugarte: “Upa fue bastante subvalorado por la crítica, nunca se exploró la densidad que había detrás”

Buscar en la profundidad. En la densidad del sonido. Esa fue la idea base que cruzó el regreso discográfico de Upa+ (ahora sin el “!”), con Ciudad Anterior, de publicación reciente. Un trabajo en que el legendario grupo ochentero abraza totalmente y sin remilgos su lado más oscuro y atmosférico. Una búsqueda que se expresa en canciones más extensas, pasajes instrumentales y una sonoridad a ratos más etérea. Lejos de la propuesta más pop con que se les tendió a asociar en su momento.

“Es algo diferente a lo que se conoce de Upa -dice Ugarte sentado frente al micrófono de los Viernes de Culto-. Esa parte de Upa siempre existió, lo que pasa es que lo que emergió a la superficie fueron los clásicos hits, que son canciones radiales con coro. Pero si te metes en la parte de abajo del iceberg, te vas a dar cuenta que esa parte más oscura existe, pero los sellos convencionales nunca quisieron relevarla y quizás nosotros mismos no la empujamos”.

De esa manera, este disco, trabajado con la producción musical de Mariano Pavez, tuvo una curatoría muy particular. “No solamente hay temas nuevos que tienen esa sensación, sino que también fuimos a buscar temas de repertorio, del lado B del repertorio, y los trajimos a esta placa. Por ejemplo, Pasajeros del último metro, Al Borde y La Nada, que son temas escritos hace 30 años que todavía tienen vigencia. En vez de nosotros viajar hacia el pasado, trajimos el pasado al presente”.

Pablo Ugarte Foto: Andres Pérez/La Tercera Andres Perez

-¿Como fue ese proceso?¿qué tan diferente es abordarlo desde la perspectiva del músico maduro que eres hoy?

Mira, más que cambio yo hablo como de evolución dentro como cuerpo. Como cuerpo creativo y cuerpo físico se va generando una musculatura y un asentamiento con tu relación con el instrumento, con tu relación con los textos, con tu relación con el medio ambiente, con tu historia. Mi voz es mi voz, es la que tú estás escuchando cuando yo estoy relajado, eso es lo que uno saca para afuera. Quizás con el tiempo mi voz puede haberse ensombrecido un poco, pero sigue siendo mi voz. Eso es lo que uno busca y lo que buscamos también en los ’80 cuando compusimos las primeras canciones, hablar desde una voz propia, hablar desde un lugar real de lo que significaba ser joven, músico, en estado de sitio.

-Quizás el hecho de que el repertorio clásico, incluso el más conocido de Upa de los ’80, se escuche tan vigente hoy día, también hay un poco una reivindicación…

Yo siento que Upa fue bastante subvalorado por la escena, sobre todo por la crítica. Yo creo la crítica no se dio el trabajo de explorar en nuestro lado B, de explorar en la densidad que había detrás de eso. Uno podría decir, Nicanor Parra es un poeta pop. Pero debajo de él hay una densidad que se va a seguir estudiando en 50 años más. No estoy comparándome con Nicanor Parra, pero nos pasó cuando teloneamos a Simple Minds hace un tiempo, estaba lleno de periodistas jóvenes, que no habían ni nacido cuando nosotros tocábamos, y quedaron para adentro. Y empezamos a recibir llamados y reseñas. Entonces ahí faltó rigor, yo creo, por parte de la crítica de entender un poco la densidad que había detrás de un grupo que siendo más pop rock tenía una densidad distinta a la moda de la época.

-En los ’80, también había un juego de etiquetas muy fácil, a ustedes se les ponía constantemente en contraposición con Los Prisioneros. Incluso había quienes desconfiaban de ustedes como una especie de grupo autorizado para estar en televisión, versus Los Prisioneros que eran lo contrario. Me imagino que era muy incómodo también que los pusieran en ese rincón…

Claro, lo que pasa es que las comunicaciones masivas se tiende a simplificar los relatos para quizás tener más impacto en el rebaño. Y yo creo que esa simplificación de relato al final lo que hace es crear auditores zombies. Pero con el Jorge González tenemos gran admiración y de hecho lo voy a visitar cada cierto tiempo a su casa. Tenemos conversaciones, me ha contado anécdotas. Él me decía, nosotros tocábamos en el living de mi casa, dejábamos la escoba con el sonido y aparecía mi mamá ofreciéndonos té. Entonces él tenía la pasada para gritarla completa, que no era el caso de algunos de nosotros que teníamos la presión de ser profesionales, de entrar a la universidad. Entonces estábamos nadando contra la corriente todo el rato.

-…Y uds fueron a Viña también [en 1987], cuando se pedía mucho a Los Prisioneros

Cuando vetan a Los Prisioneros en el Festival de Viña, nosotros éramos el siguiente en la lista del sello. A nosotros nos causó mucho daño porque no estábamos preparados para ir a Viña. No era que nosotros tuviéramos ningún convenio, ni contacto, ni nada. De hecho nos encontramos con Ravani en el ascensor del Hotel O’Higgins y nos dijo ‘a ustedes los van a pifear, prepárense’… y bueno, fue súper traumática nuestra salida en Viña. Tocamos 3 temas, nos sacaron del aire y una semana después fue nuestra gran revancha junto a Sumo. Ahí tocamos 45 minutos con un público que nos iba a ver a nosotros, iba a ver a Sumo y era otra cosa. Entonces claro, se inventaron cosas que nosotros éramos afín al régimen para generar un contenido que mantuviera esta audiencia zombie contenta con una realidad que no era. Es bueno que hayamos sobrevivido todo eso para poder hoy día decir: nosotros somos quienes somos y nunca estuvimos con ningún régimen, nunca hicimos ningún ardid para llegar a ninguna parte, lo único que hicimos fue hacer canciones.

-Histórico además el concierto con Sumo, porque no vino muchas veces a Chile, pero te quiero llevar ahora a un concierto que yo sé que fue muy impactante en tu carrera. Hace poco ustedes estuvieron en este disco Tributo a Charly García, con una versión de Los Dinosaurios. Yo sé que tú estuviste en ese primer show de Charly en Chile ¿cómo es abordar una canción como esa?

A Charly nunca lo conocí directamente. Fuimos al Teatro Grand Palace, hoy día Hotel Grand Palace, a verlo. Vino con lo que fue GIT después y con Fito en teclado. Ahí estrenó esta canción Los Dinosaurios y quedamos pero totalmente dados vuelta. Conocíamos a Charly porque de muy chico escuchaba a Serú Girán y alucinaba. Uno estaba acostumbrado a escuchar rock en inglés, pero escuchar rock en español…ellos lo hacían pero con un toque más tanguero, con toque más pop, más clásico, había toda una atmósfera composicional súper atractiva. Vimos que venía Charly, fuimos a verlo y justamente en esa misma época vinieron Los Jaivas a tocar al Caupolicán. Ellos eran como Yes, era impresionante y tuve la suerte de ser invitado por ellos, estaba en primera fila. Eduardo Parra llegó a mi casa y me invitó a vivir esos 3 conciertos ahí, en backstage, siendo muy joven…

-¿Por qué tenías esa relación con ellos?

Esa es otra historia mágica porque él estaba de novio con la hermana de un compañero mío y le dijo: “Hay un chico que canta, que es cantautor”. De repente suena el teléfono, la nana de la casa me dice “lo llama Eduardo Parra de Los Jaivas”. Le contesto y me dice “Aló, hola, soy Eduardo, te queremos ir a ver.” Y llegó Eduardo Parra, metro 90, a mi casa ¡y a mi pieza de adolescente! ahí tocamos y como que nos hicimos súper amigos. Y esa vez Eduardo me dijo una cosa muy interesante. Me dijo: “Pablo, una es la música que a ti te gusta y otra es la música que tú haces?. Es como un poco lo que te decía antes de la voz que uno tiene. A mí me pueden gustar muchas músicas, pero mi voz es mi voz.

Pablo Ugarte Foto: Andres Pérez/La Tercera. Andres Perez

-A Upa siempre se le vinculó con The Cure ¿Cómo salió ese vínculo con la música de ellos?

Es súper loco porque Robert Smith debe tener como mi edad, somos contemporáneos. Entonces nosotros un día ensayábamos, te estoy hablando fácil 40 años atrás, y alguien llegó con un cassette a la sala de ensayo y lo puso. Nosotros solíamos grabar nuestras pruebas de sonido, nos poníamos a improvisar y las grabábamos. Y empezó a sonar una introducción súper larga. Todos pensábamos ‘¿en qué tocata grabamos esta cuestión?’ Y de repente parte una voz en inglés. Era The Cure y todos quedamos así como “¿Qué onda?”. Ahí empezamos a escuchar esta banda porque tenía una estética similar a nosotros. Y cuando The Cure tocó en el Estadio de Ferro, en Buenos Aires, yo le entregué un cassette de Upa! a Robert Smith. Él nos escribió 6 meses después una carta. Decía que le había gustado mucho, en especial un tema que se llama Las masas son gente. Fue súper bonito para nosotros recibir ese reconocimiento de Robert Smith. Él solo se ha agigantado, un poco lo que le pasó a Cerati también, que solo se agiganta.

Upa+ estará presentando en vivo Ciudad Anterior, así como sus grandes éxitos, el sábado 11 de julio en Blondie; y el sábado 18 de julio en el Teatro Municipal de Valparaíso, junto a Electrodomésticos. Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran disponibles a través de Passline.