La República Democrática del Congo elevó a 360 el número de muertos por el brote de ébola declarado en el este del país, mientras los casos confirmados llegaron a 1.274, según el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Con esos datos, correspondientes al 27 de junio, la tasa de letalidad del brote se ubica en 28,3%. Además, las autoridades sanitarias reportaron que 178 personas han logrado recuperarse y que 502 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalizados.

El rastreo de contactos alcanza actualmente el 87,1%, aunque el INSP advirtió que persisten problemas para la atención temprana y el acceso oportuno a servicios de salud.

El organismo también alertó sobre la detección de posibles nuevos contagios sin identificación clara de su zona de origen, lo que podría apuntar a una extensión geográfica del brote y requerir una investigación más exhaustiva.

El brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Esa zona sigue siendo el epicentro de la epidemia, con el 91,4% de los casos y el 83,6% de las muertes.

Desde allí, el virus se expandió a otras provincias orientales congoleñas, como Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Ébola en República Democrática del Congo deja 360 muertos y 1.274 casos confirmados

La epidemia también llegó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos importados desde la RDC. Entre ellos se registran dos fallecimientos.

En paralelo, el Gobierno de Francia confirmó su primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola. Se trata de un médico que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo.

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad puede oscilar entre el 30% y el 50%. Para esta variante no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS considera que el riesgo de expansión del brote es alto en África subsahariana y bajo a escala global. El organismo estima, además, que el virus comenzó a circular en Ituri cerca de dos meses antes de la declaración oficial del brote.

La epidemia fue calificada el 17 de mayo como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Con el balance actual, se trata de la tercera peor epidemia de ébola registrada hasta ahora. Solo queda por detrás del brote de África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó cerca de 11 mil muertos y 28 mil contagios, y del brote que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020, con 2.299 muertes y 3.481 casos.