SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán niega reunión técnica con EE.UU. en Doha y Trump insiste en que Teherán “pidió” la cita

    El Ministerio de Exteriores iraní descartó que existan conversaciones técnicas programadas esta semana en Catar. Horas después, el presidente estadounidense aseguró en Truth Social que Irán solicitó una reunión y que esta se realizará este martes en Doha.

    Por 
    Felipe Rivera
    Irán descarta reunión con EE.UU. esta semana en Doha. Imagen referencial.

    Irán y Estados Unidos volvieron a cruzar versiones sobre una eventual reunión en Doha. Mientras Teherán negó este lunes que existan conversaciones técnicas programadas para esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró pocas horas después que las autoridades iraníes “pidieron una reunión” y que la cita se realizará este martes en Qatar.

    La afirmación del mandatario estadounidense llegó después de que el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, descartara públicamente una reunión técnica entre ambos países durante esta semana.

    “La celebración de reuniones técnicas de los grupos de trabajo no está programada para esta semana”, afirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, durante declaraciones a medios en Mascate, donde se encuentra de visita.

    El diplomático precisó que las consultas con Catar, uno de los países mediadores en las negociaciones, continúan de forma habitual. Sin embargo, aseguró que por ahora no existe una reunión técnica confirmada en la capital catarí.

    Gharibabadi añadió que una próxima ronda de conversaciones solo se realizará cuando “se den las condiciones necesarias” y una vez que ambas partes acuerden fecha y lugar.

    La aclaración iraní llega después de que el portal estadounidense Axios informara que Washington y Teherán habían acordado detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.

    Irán y Estados Unidos habían mantenido negociaciones de alto nivel en Suiza el pasado 21 de junio, centradas en la implementación del memorando de entendimiento firmado a mediados de mes para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz. Al día siguiente, equipos técnicos de ambos países también sostuvieron conversaciones.

    Pero en los últimos días la tensión volvió a escalar. Teherán acusó nuevos ataques estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur iraní, mientras que también se reportaron acciones iraníes contra buques y posteriores ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

    Se trató del primer intercambio de ataques entre ambos países desde la firma del memorando del 17 de junio, que buscaba frenar las hostilidades, garantizar la navegación por Ormuz y abrir espacio a una negociación definitiva sobre el programa nuclear iraní.

    Lee también:

    Más sobre:IránLíbanoIsraelEstados UnidosTrumpNegociacionesDohaPazTreguaMundoInternacionalQatarDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tiroteo en centro de acogida juvenil en Alemania deja cinco muertos y varios heridos: hay dos detenidos

    Pablo Ugarte: “Upa fue bastante subvalorado por la crítica, nunca se exploró la densidad que había detrás”

    Carabineros concreta tres detenciones en la Región de Arica y Parinacota por contrabando de vehículos

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Japón en TV y streaming

    Carabineros concreta tres detenciones en la Región de Arica y Parinacota por contrabando de vehículos

    Temblor hoy, lunes 29 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía
    Negocios

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    El animé como inspiración y un plan serio para formar jugadores: la fórmula del éxito de Japón, la amenaza para Brasil
    El Deportivo

    El animé como inspiración y un plan serio para formar jugadores: la fórmula del éxito de Japón, la amenaza para Brasil

    Con una victoria nipona en su último enfrentamiento: la Brasil de Ancelotti se mide ante el sorprendente Japón

    Con Sinner y Sabalenka a la cabeza: el circuito protesta por los premios de los Grand Slams en medio de Wimbledon

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Pablo Ugarte: “Upa fue bastante subvalorado por la crítica, nunca se exploró la densidad que había detrás”
    Cultura y entretención

    Pablo Ugarte: “Upa fue bastante subvalorado por la crítica, nunca se exploró la densidad que había detrás”

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    Tiroteo en centro de acogida juvenil en Alemania deja cinco muertos y varios heridos: hay dos detenidos
    Mundo

    Tiroteo en centro de acogida juvenil en Alemania deja cinco muertos y varios heridos: hay dos detenidos

    Irán niega reunión técnica con EE.UU. en Doha y Trump insiste en que Teherán “pidió” la cita

    Reino Unido, 10 años después del Brexit

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento