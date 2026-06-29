Irán niega reunión técnica con EE.UU. en Doha y Trump insiste en que Teherán “pidió” la cita

Irán y Estados Unidos volvieron a cruzar versiones sobre una eventual reunión en Doha. Mientras Teherán negó este lunes que existan conversaciones técnicas programadas para esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró pocas horas después que las autoridades iraníes “pidieron una reunión” y que la cita se realizará este martes en Qatar.

Iran requests meeting in Doha: pic.twitter.com/2ooBdoaoE3 — The White House (@WhiteHouse) June 29, 2026

La afirmación del mandatario estadounidense llegó después de que el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, descartara públicamente una reunión técnica entre ambos países durante esta semana.

“La celebración de reuniones técnicas de los grupos de trabajo no está programada para esta semana”, afirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, durante declaraciones a medios en Mascate, donde se encuentra de visita.

El diplomático precisó que las consultas con Catar, uno de los países mediadores en las negociaciones, continúan de forma habitual. Sin embargo, aseguró que por ahora no existe una reunión técnica confirmada en la capital catarí.

Gharibabadi añadió que una próxima ronda de conversaciones solo se realizará cuando “se den las condiciones necesarias” y una vez que ambas partes acuerden fecha y lugar.

La aclaración iraní llega después de que el portal estadounidense Axios informara que Washington y Teherán habían acordado detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.

Irán y Estados Unidos habían mantenido negociaciones de alto nivel en Suiza el pasado 21 de junio, centradas en la implementación del memorando de entendimiento firmado a mediados de mes para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz. Al día siguiente, equipos técnicos de ambos países también sostuvieron conversaciones.

Pero en los últimos días la tensión volvió a escalar. Teherán acusó nuevos ataques estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur iraní, mientras que también se reportaron acciones iraníes contra buques y posteriores ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Se trató del primer intercambio de ataques entre ambos países desde la firma del memorando del 17 de junio, que buscaba frenar las hostilidades, garantizar la navegación por Ormuz y abrir espacio a una negociación definitiva sobre el programa nuclear iraní.