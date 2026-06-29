A qué hora y dónde ver a Alemania vs. Paraguay en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección Paraguaya de Fútbol

Este lunes llega el turno del partido de Alemania contra Paraguay por los 16avos del Mundial 2026.

Los germanos vienen de caer por 1-2 ante Ecuador, mientras que los latinoamericanos tuvieron un último empate sin goles con Australia.

Cuándo juega Alemania vs.

El partido de Alemania contra es este lunes 29 de junio a las 16:30 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Boston de Estados Unidos.

Dónde ver a Alemania vs.

El partido de Alemania contra se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.