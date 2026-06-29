Con una victoria nipona en su último enfrentamiento: la Brasil de Ancelotti se mide ante el sorprendente Japón

Brasil y Japón disputarán uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial. Este lunes, a las 13 horas en el Estadio NRG de Houston, la Canarinha se medirá ante los Samuráis Azules.

Será matar o morir para brasileños y nipones, en un partido de contrastes. En el Scratch, las dudas emergen en zona defensiva. Precisamente, una no tan sólida zaga deberá hacerle frente al dúctil, hábil y veloz ofensiva de los asiáticos. La movilidad de los japoneses es su mayor virtud.

Por otra parte, el cotejo se da justo después de un reciente antecedente. En octubre pasado, Japón venció por 3-2 a Brasil en un amistoso en Tokio, remontando una ventaja de dos goles. Dicho encuentro es una de las tres derrotas que ha sufrido Carlo Ancelotti en sus 15 encuentros al mando de la Verdeamarela.

En ese sentido, ante los nipones podría ocurrir un hito para el mandato del italiano: ser el primer encuentro donde repite una oncena. Todo ello, teniendo en cuenta que la única duda es el reemplazante de Raphinha, que aún se está recuperando de una lesión en el muslo y está descartado para el partido. No obstante, Rayan pareciera haberse quedado con el puesto ¿Y Neymar? Ya recuperado físicamente, nuevamente estará en el banco de suplentes.

Según reporta la prensa brasileña, el técnico de 67 años planea alinear el mismo equipo que en la goleada sobre Escocia, por 3-0. La probable oncena sería con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinícius Jr.; Matheus Cunha.

Por su parte, la gran incógnita en Japón es Takefusa Kubo, quien arrastra una molestia en la rodilla. Hajime Moriyasu lo esperará y su presencia en el once se determinará a última hora. De todas formas, todo indica que será reemplazado por Yukinari Sugawara.

La alieanció más probable será con Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kou Itakura, Hiroki Itō; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Ayase Ueda y Daizen Maeda.