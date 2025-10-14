Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y llega a 21 partidos sin perder de local. . Por JFA

Tokio celebró con euforia este martes. La selección de Japón logró una hazaña inédita al vencer a Brasil por primera vez en su historia, remontando un 0-2 y extendiendo a 21 su racha de partidos invictos como local. El Ajinomoto Stadium fue testigo del triunfo por 3-2 que quedará marcado en la memoria de los 44.920 aficionados nipones que repletaron el reducto.

El inicio del partido favoreció al Scratch. Paulo Henrique abrió el marcador, a los 32 minutos, con un remate colocado con el exterior del pie derecho, su primer gol con la camiseta brasileña. Poco después, Gabriel Martinelli duplicó la ventaja tras una asistencia de Lucas Paquetá, enviando un potente al fondo de la red a los 36′. Brasil parecía tener todo bajo control, manejando el balón con fluidez.

Sin embargo, Japón no estaba dispuesto a ceder. La remontada comenzó a gestarse en la segunda mitad. Takumi Minamino acortó distancias tras aprovechar un error insólito del defensor central Bruno, quien cayó inexplicablemente dentro del área dejando el balón a merced del atacante japonés, quien descontó a los 52′.

La presión nipona continuó y, pasada la hora de juego, Keito Nakamura igualó el marcador en el 62′ tras un centro preciso de Junya Ito, quien se convirtió en el protagonista de la reacción local con dos asistencias decisivas.

Brasil tuvo la oportunidad de volver al frente cuando Matheus Cunha marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Entonces, llegó el momento de Ayase Ueda. Tras un cabezazo que dio en el travesaño, Ueda aprovechó un nuevo centro de Ito y remató con fuerza para superar al arquero Souza, desatando la euforia en las gradas y sellando un 3-2 histórico en el minuto 71.

En los últimos minutos, la defensa nipona resistió con valentía los embates brasileños. Más allá del marcador, el triunfo simboliza la consolidación de Japón como una potencia en Asia, con un proyecto que los ha instalado de forma constante en los mundiales.

Ancelotti, en la mira

Luego del partido, Carlo Ancelotti compartió sus reflexiones del partido. “Es una buena clase. Hay cosas que aprender. Hemos perdido equilibrio en el campo, la buena actitud, el pensamiento positivo. Afectó demasiado el error”, señaló el DT.

La prensa internacional, en tanto, apunta al estratega. “Tiene serios problemas”, señaló el portal Goal. En Brasil criticaron con dureza los cambios del entrenador, que propiciaron la remontada japonesa.