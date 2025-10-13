Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali en la Copa Libertadores femenina

Colo Colo sigue luchando con todo en la Copa Libertadores femenina. Este miércoles las Albas buscarán avanzar a la gran final de la competencia enfrentando a Deportivo Cali.

El conjunto nacional supo dejar en el camino en la ronda anterior a Libertad de Paraguay, mientras que las jugadoras del elenco verdiblanco dejaron en el camino a Sao Paulo.

A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportivo Cali

El partido de Colo Colo vs. Deportivo Cali es este miércoles 15 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali

El partido de Colo Colo vs. Deportivo Cali se transmite por Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de PlutoTV, chilevision.cl y MiCHV.