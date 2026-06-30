La historia de Van Der Dijs, el grupo que perdió a todos sus integrantes tras el terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio poseen una brutal onda expansiva: los fallecidos no sólo son miles de personas con historias anónimas, sino que también figuras que empezaban a perfilar un nombre más público en ámbitos como, por ejemplo, la cultura.

Es el caso de Van Der Dijs (conocidos como Vanderdids), una agrupación de éxito incipiente que asomaba como una de las grandes promesas del rock de ese país, anclados por ahora en el nicho underground. Según reportan distintos medios internacionales, el conjunto sufrió la muerte de todos sus integrantes, cuatro músicos que habían logrado posiconar su sonido desde su irrupción en 2024.

La banda estaba conformada por Manuel Van Der Dijs (voz, quien inició el proyecto, bautizado con su apellido), Gabriel Gómez (guitarra), Xander Hernández (bajo) y Abraham Foucault (batería). Los artistas se encontraban preparando sus próximas presentaciones en un inmueble llamado Costamar II, situado en Tamaguarena, estado La Guaira, cuando ocurrió el derrumbe provocado por el segundo de los fuertes sismos registrados esa jornada. En La Guaira residía su percusionista, por eso habían elegido ese sitio como su epicentro para ensayar.

Se reportó que Xander Hernández había sobrevivido inicialmente, pero luego sucumbió a sus lesiones mientras recibía atención médica. Murió en los brazos de su padre.

La noticia también fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), institución que lamentó la pérdida de los artistas y rememoró que apenas una semana antes habían ofrecido un concierto en su Sala Experimental como parte del ciclo El Hades. La entidad subrayó el talento y la pasión que los jóvenes demostraban sobre el escenario.

Un ascenso truncado

Ese mismo perfil ha sido elogiado estas últimas horas por diversos medios: Van Der Dijs tenía todo para catapultarse como una entidad relevante en la escena venezolana, inquieta y prolífica pese a los torbellinos políticos y sociales que el país arrastra desde hace décadas.

Fundados en 2024 en Caracas, su sonido era una agresiva mezcla de lenguajes creativos propios de este siglo, como el rock alternativo, el nu metal, las guitarras distorsionadas, el rap y el hip hop con filo eléctrico. De esa forma, participaron en festivales como Nuevas Bandas en 2025. Entre sus canciones más conocidas figuraban 15 Minutos, VENPAKA y ¿DÓNDE ESTÁN?

Antes de la tragedia, la agrupación tenía programadas nuevas presentaciones en distintas ciudades de Venezuela, incluyendo conciertos en el bar Mario’s de Punto Fijo y un festival en Valencia, además de otros anuncios que planeaban revelar en las próximas semanas en sus respectivas redes digitales.

Sin embargo, los orígenes del proyecto tienen su antecedente en la música urbana, lo que se puede constatar en su perfil de Spotify. El cuarteto no dejó álbumes, sino un puñado de canciones sueltas, que tienen en Némesis y Wakanda no sólo a las más primitivas, sino que también testimonian la fascinación de su cantante por el trap. De hecho, en un principio también incursionaron en citas de música urbana.

Citado por el diario argentino Página 12, Félix Allueva, presidente de la Fundación Nuevas Bandas, fue testigo del nacimiento y evolución del grupo, destacando el perfil de su vocalista.

“Al líder de la banda lo conocí hace años, cuando era estudiante de ingeniería en la Universidad Metropolitana”, evoca en conversación con el medio. “Él cursó una materia optativa que daba yo, que era Historia de la música pop rock en Venezuela. Desde que llegó, fue el alumno estrella”, culminó.