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    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que busca revertir la situación del empleo en Chile con su agenda para facilitar el desarrollo de más proyectos de inversión en Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Oscar Ordenes Rivera

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió al paso del mal momento laboral que vive Chile tras las últimas cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde el desempleo saltó otra vez por encima del 9% a su nivel más alto desde mediados de 2021.

    Ante este contexto, la autoridad apuntó a la gestión anterior del expresidente Gabriel Boric.

    “Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo. Hoy tenemos más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de 2 millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, que golpea especialmente a mujeres y jóvenes. Un verdadero drama social”, dijo el secretario de Estado vía sus redes sociales.

    Desde el Ejecutivo han argumentado que medidas como la reducción de la jornada laboral semanal de 45 horas a 40 y el alza sostenida del salario mínimo durante la administración pasada, entre otras, encarecieron los costos laborales y la posibilidad de generar o mantener los puestos de trabajo.

    Sobre el rol del Ejecutivo en este contexto, el biministro comentó que “lideramos una Mesa Interministerial por el Empleo para acelerar la creación de puestos de trabajo. En paralelo, estamos destrabando proyectos de inversión, mejorando la gestión de los permisos ambientales y sectoriales. Y en los próximos años, esperamos que la Ley de Reconstrucción impulse el crecimiento, la inversión y el empleo que Chile necesita”.

    “Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que más familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo”, agregó.

    Más sobre:EmpleoEconomíaDaniel Mas

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