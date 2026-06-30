Senado se prepara para rechazar AC contra Grau en medio de aumento de recriminaciones en la derecha

“Imagínense ustedes lo que le pasó a Alemania”. A eso de las 10.08 horas llegó, con buen ánimo, el abogado Patricio Zapata (DC) al comité del Frente Amplio del Senado. Lo hizo con una analogía, a modo de broma, en referencia al batacazo que dio en el Mundial de Fútbol este lunes la selección de Paraguay al eliminar al país europeo, que a priori era favorito para clasificar.

Con esto, Zapara buscó contener el tono exitista que ronda en favor de su representado, Nicolás Grau (FA), exministro de Hacienda contra quien republicanos y libertarios impulsaron una acusación constitucional por supuestos errores en la proyección de cifras fiscales. El martes pasado se aprobó dicho libelo en la Cámara de Diputados, con un margen estrecho, y esta jornada proyecta ser rechazada en el Senado, en medio de una fuerte división de la derecha.

La acusación se votará durante la tarde de este martes. La sesión en el Senado comenzó a las 10.30 horas y, durante la mañana, la sala se centró en la exposición de argumentos de los acusadores y la defensa. Para ser aprobado, el libelo debe contar con una mayoría simple, es decir, 26 votos.

Ahí es donde surgen los problemas. La derecha y centroderecha cuentan con 26 potenciales votos: 10 de Renovación Nacional, cinco de la UDI, cino republicanos, cuatro de Evópoli e independientes, la libertaria Vanessa Kaiser y el senador Alejandro Kusanovic. De este conjunto, los únicos que están claros en son republicanos y libertarios.

Para colmo oficialista, el senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, ya anunció que para esta votación se va a inhabilitar, mientras que el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), dejó sin efecto el permiso constitucional que le permitía ausentarse de la sesión de este martes y bajar el quórum. Esto lo había solicitado hace una semana, debido a su viaje a Paraguay junto al Presidente José Antonio Kast.

Ante esto, sí o sí, en caso de actuar en bloque, el oficialismo necesitará dos votos más de la centroizquierda, izquierda o el independiente Karim Bianchi.

Pero las complicaciones siguen, pues en Chile Vamos la acusación no genera consenso y, hasta ahora, se han dado diversas señales de parlamentarios que podrían optar por no aprobar el libelo. Por ejemplo, el representante de Demócratas, Matías Walker, planteó en su llegada al Congreso que los libelos son “un mecanismo que se desvirtuó completamente” y que a “algunos colegas se les olvida el componente jurídico”.

El también representante de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, ni siquiera -hasta el cierre de esta edición- había podido salir de su región, Aysén, por lo que su presencia en Valparaíso aún estaba en duda. Según transmitieron desde su entorno, las inclemencias climáticas del extremo sur le han impedido viajar en avión hasta el Congreso Nacional.

Donde más se han identificado dudas con el libelo, en todo caso, es en RN. El comité de senadores pretende abordar el tema en una reunión que sostendrán a la hora de almuerzo.

Si bien desde el comité RN reconocen que el libelo “no tiene mucha sustancia jurídica”, agregan que es complicado votar en contra de la acusación por la presión de su electorado, particularmente para quienes deben renovar su escaño en la Cámara Alta en 2029, como Carlos Kuschel o Rojo Edwards.

De hecho, en la previa de la votación, este último senador aseguró que “el hecho de que muchos de nosotros creamos que los datos se falsearon en cuanto a los ingresos esperados en la ley de cumplimiento tributario y en muchas de las leyes de Presupuesto, eso no implica que una persona específica sea responsable o no, eso no es lo que estamos viendo hoy”.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez; la timonel, Andrea Balladares, Miguel Becker y Andrés Longton también han criticado aspectos del libelo. Este último, en su ingreso al Congreso, se adelantó a un posible desmarque de parte de su partido, al igual que ocurrió en la Cámara, al asegurar que “el ideal es tener una base común (de la bancada), pero si eso no ocurre no pasa nada. Cualquier diferencia que pueda haber en la bancada no va a tener ninguna consecuencia”.

En la UDI, en tanto, el panorama tampoco está completamente despejado. Fuentes de este comité aseguran que la mayoría de ellos -4 de 5 senadores- están decididos a votar a favor, pero están haciendo las últimas gestiones para que Iván Moreira -que es vicepresidente de la Cámara Alta y que se ha mostrado reacio al libelo- pueda decantarse por aprobar.

La idea, agregan las mismas versiones, es actuar en bloque. Por lo mismo, en el caso de que esas gestiones con Moreira no prosperen, el camino más seguro para los senadores gremialistas es la abstención.

La conquista de votos en la centroizquierda e izquierda tampoco era favorable para la derecha. Por ejemplo, si bien el independiente Karim Bianchi calificó de “desastre” la gestión económica de Grau, agregó que “eso es lo político, ahora hay que resolver otro asunto”.

Por otro lado, algunos senadores optaron por incluso evitar salir del país para rechazar el libelo. Vlado Mirosevic (PL), por ejemplo, se bajó de la gira de Kast a Paraguay, algo que le agradecieron este martes en el Congreso desde el equipo que coordinó la defensa de Grau, como Suina Chahuán y Rodrigo Echecopar. “Que bueno que te quedaste”, le dijo este último al liberal.

El socialista Fidel Espinoza también se bajó de un viaje al extranjero. En el caso del parlamentario PS -reconocido crítico del Frente Amplio-, él iba a ir a China, pero, según publicó en su cuenta de X, pese a las diversas peleas que tuvo con el mundo de Grau en el gobierno de Gabriel Boric, su “actuar en política siempre ha sido en consecuencia de mis valores y la correspondencia de ellos con el accionar de mi partido socialista”.

La guerra en la derecha

El libelo, desde su origen, ha sido un punto de desencuentro en la derecha. Cuando libertarios y republicanos lo anunciaron, la UDI se quejó porque a ellos no se les avisó. RN, en tanto, puso en duda desde un inicio su respaldo a la iniciativa. En la Cámara, de hecho, cuatro de los 13 diputados de ese partido rechazaron la acusación.

Este proceso tuvo el efecto de reactivar una batalla que en Chile Vamos, hoy detrás del gobierno Kast, se creía extinta: la de la “derecha valiente” versus la “derechita cobarde”.

Durante la tramitación del libelo, fueron varios los republicanos los que hicieron en esa línea. La diputada Sephanie Jéldrez habló de la “derechita cobarde”, Cristián Araya, del “semioficialismo”. Y Agustín Romero advirtió que Chile Vamos tendría que darle explicaciones a su electorado si no respaldaban el libelo.

En medio de esa ofensiva, RN se vio obligado a exigir respeto por parte del P. Republicano. De eso se encargó la presidenta de la colectividad, Andrea Balladares, en el último comité político ampliado en La Moneda. Lo propio hizo la comisión política del partido, que emitió una declaración denunció “el trato hostil y agresivo” por parte de diputados de la tienda que lidera Arturo Squella.

Esa retórica se mantiene vigente. La noche del lunes, el diputado Leandro Kunstmann, también republicano, respondió - a través de X- al senador Ossandón (RN), quien anunció que él rechazaría el libelo si no estuviera en gira con el Presidente Kast.

“Esta acusación constitucional es justa, y que usted (Ossandón) esté en contra solo reafirma por qué la gente está cansada de la cocina política, de los cobardes y de los amarillos. Basta de cálculos. Y, por último, quédese en Chile y defienda su postura votando, no desde la distancia”, escribió Kunstmann.

En el sector ya es extendido que, en consideración de las bajas, la acusación tiene pocas posibilidades de prosperar en la cámara alta. En ese sentido, se espera que, una vez conocido el resultado, se desaten recriminaciones cruzadas. En Chile Vamos, responsabilizarán a republicanos por alinearse con los libertarios en esta ofensiva. En el partido de Squella, en tanto, cuestionarán a quienes se descolgaron.

Al margen del oficialismo, los libertarios también se han dedicado a cuestionar a Chile Vamos por la postura que han tomado frente al libelo. Eso ha logrado que hoy en republicanos algunos comparen el entendimiento que tienen con esa coalición versus con el partido que encabeza Johannes Kaiser. “Nuestros aliados naturales son el P. Nacional Libertario. Ellos no están en el gobierno, pero nuestro ideario político está con ellos”, dijo esta mañana, en conversación con Cooperativa, el diputado Romero.