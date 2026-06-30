Del uso de IA a actividades con hombres: las razones del Servel para rechazar gastos por participación femenina

El ahora extinto partido político Amarillos por Chile realizó en agosto del año pasado una jornada destinada a fomentar la participación de mujeres en la política. ¿El problema? La mitad de los asistentes eran hombres. Esa fue la argumentación que el Servicio Electoral (Servel) utilizó para rechazar los gastos que esa colectividad quiso imputar por el concepto de fomento a la participación de mujeres .

La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que las colectividades legalmente constituidas recibirán trimestralmente aportes del Estado, de acuerdo a su última votación de la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero obligatoriamente un 10% de esas platas deben ser destinadas al fomento de la participación de mujeres en política , o de lo contrario se les descuenta ese monto.

Hace unos meses, La Tercera dio a conocer que algunos partidos estaban al debe y no cumplieron con el 10% requerido.

Este diario accedió vía Ley de Transparencia los documentos del Servel que acreditaron cuáles fueron las razones de la entidad para rechazar dichos gastos. Los motivos van desde actividades en las que participaron mayormente hombres, a eventos que fueron dirigidas a mujeres que ya participaban en política.

Eso sí, la clasificación podría variar, ya que algunos partidos aún pueden impugnar el rechazo de estos gastos.

Coffee breaks con poca gente

A Evópoli se le objetó la rendición por $82.280 en la organización de un evento de “Conmemoración del 8 de marzo”, pues la ley no considera fomento a la participación los eventos del tipo “reflexión y conmemoración”. También se le rechazaron $54.330 por una actividad “Mujeres Arica Evópoli”, pues ésta tenía más como fin “promocionar oportunidades laborales a los asistentes a partir de la oferta de cursos” .

Además, el Serverl objetó $103.411 correspondientes a una actividad titulada “La reforma de salud que Chile necesita”, por no estar vinculada al fomento de la participación política de las mujeres.

A la DC se le cuestionó que “hay comprobantes contables que no se adjuntan dentro de la rendición”, además de que se presentaron “documentos ilegibles”.

El Servel objetó el gasto de $2.456.140 a la funcionaria Solange Pinto por actividades de vicepresidencia de la mujer. Entre ellas, se observó que no hubo copias de un podcast realizado por la profesional, y que un informe elaborado por ella según el Servel un 87% de éste fue realizado con inteligencia artificial . La DC se defendió diciendo que el informe usó un “lenguaje formal y estructurado” y que “este tipo de redacción presenta patrones de escritura”. Recalcaron que se usaron herramientas digitales como guía y que además la normativa no prohíbe el uso de IA.

El Servel rechazó el gasto ya que pidió más antecedentes, entre ellos “esclarecer cómo fue formulado” el informe, “incorporando bases de análisis de datos, fuentes de información metodológica de datos”, entre otros antecedentes.

Otra objeción a la Falange fue que en actividades de seminario a mujeres el coffee break contaba con más alimentos que la cantidad de asistentes. “Dichas actividades no tiene una organización acorde a la realidad de convocatoria del partido”, dice el informe final del Servel. Para ejemplificar, la actividad “Mujer y Liderazgo” por $714.000 se contrató un servicio para 50 personas, pero solo llegó el 60% de los asistentes. Lo mismo ocurrió con otras actividades.

RN, que si bien cumplió con el mínimo exigido por la ley, vio rechazado gastos por $6.221.029. Entre las objeciones del organismo, figura una actividad de capacitación en liderazgo realizada en Antofagasta, donde se observaron logos de “Evelyn (Matthei) Presidenta”.

Además, en algunos talleres que se realizaron se cuestionó la documentación para acreditar la trayectoria de los expositores.

Al PPD se le cuestionó que el proveedor Futuro Digital Spa a cargo de redes sociales se concentraron en la campaña de un candidato en particular “lo cual vulnera lo establecido” en la ley sobre qué se considera el fomento a la participación femenina. El Servel determinó que “el análisis del contenido de las publicaciones en redes sociales y a la respuesta del partido, se puede concluir que el objetivo de éstas es hacer campaña electoral para sus candidatas ya inscritas , tanto en las primarias presidenciales como en las parlamentarias 2025, no cumpliendo con la finalidad de fomentar la participación política de la mujer”. Por ello se rechazaron gastos por $1.785.000.

Al PPD también se le rechazaron $25.531.000 por la realización de encuestas : “Esta actividad no se considera fomento de la participación política de la mujer”, determinó el Servel. El partido se defendió diciendo que las encuestas fueron para evaluar la visibilidad de candidatas mujeres. La vicepresidencia de la mujer del PPD ha dicho que se encuentra en proceso de impugnación por este rechazo y que no comparte el criterio del Servel.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A Amarillos por Chile se le cuestionó que del evento en el Hotel Gala de Viña del Mar por 433.200 el Servel “identificó que al menos un 50% de los participantes corresponden a hombres”, por lo que se les rechazó la mitad del gasto.

Al Partido Liberal se le rechazó la rendición completa por $31.149.092 dado que el partido “no adjunta los documentos tributarios y de respaldo que acrediten cada uno de los gastos efectuados. Además, el partido no adjunta las cartolas bancarias que acrediten los pagos efectuados durante el 2025”. No hubo respuesta de la colectividad de Vlado Mirosevic al ser contactados por el Servel. También se le objetó que no fue posible verificar la entrega de merchandising en diversas actividades y que hubo $7.891.817 pasajes aéreos que no fueron acreditados con documentación -incluyendo $837.000 por cambios de horario de los pasajeros- por lo que el Servel rechazó el gasto.

Foto: Lukas Solís / Agencia Uno.

Al Partido Republicano se le rechazaron $7.036.017 por capacitaciones en regiones dado que se constató que solo participaron 457 mujeres de un total de 588 inscritas.

Al partido Demócratas de la ministra Ximena Rincón se le rechazó todo por cuanto la colectividad “no realizó la rendición de los gastos del periodo 2025″.

La UDI rindió como gasto de fomento a la participación femenina una cena por $2.976.521, pero el Servel lo trató como una actividad de reflexión y conmemoración y por ende rechazó el gasto.

En tanto al Partido Social Cristiano se le cuestionó un coaching comunicacional por $8.200.000 dado que no hubo respaldos del trabajo. El Servel objetó que el proveedor escogido era $1.822.100 más caro que otros proveedores y que además el partido “no entrega información suficiente para justificar la contratación”.