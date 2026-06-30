SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Del uso de IA a actividades con hombres: las razones del Servel para rechazar gastos por participación femenina

    La ley obliga a las colectividades a destinar un 10% de los aportes que le da el Estado en fomento a la participación de mujeres. Sin embargo, el órgano electoral rechazó los gastos de algunas colectividades al concluir que estas instancias no cumplían con el objetivo o los requisitos.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El Servicio Electoral (Servel). Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ahora extinto partido político Amarillos por Chile realizó en agosto del año pasado una jornada destinada a fomentar la participación de mujeres en la política. ¿El problema? La mitad de los asistentes eran hombres. Esa fue la argumentación que el Servicio Electoral (Servel) utilizó para rechazar los gastos que esa colectividad quiso imputar por el concepto de fomento a la participación de mujeres.

    La Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que las colectividades legalmente constituidas recibirán trimestralmente aportes del Estado, de acuerdo a su última votación de la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero obligatoriamente un 10% de esas platas deben ser destinadas al fomento de la participación de mujeres en política, o de lo contrario se les descuenta ese monto.

    Hace unos meses, La Tercera dio a conocer que algunos partidos estaban al debe y no cumplieron con el 10% requerido.

    Este diario accedió vía Ley de Transparencia los documentos del Servel que acreditaron cuáles fueron las razones de la entidad para rechazar dichos gastos. Los motivos van desde actividades en las que participaron mayormente hombres, a eventos que fueron dirigidas a mujeres que ya participaban en política.

    Eso sí, la clasificación podría variar, ya que algunos partidos aún pueden impugnar el rechazo de estos gastos.

    Coffee breaks con poca gente

    A Evópoli se le objetó la rendición por $82.280 en la organización de un evento de “Conmemoración del 8 de marzo”, pues la ley no considera fomento a la participación los eventos del tipo “reflexión y conmemoración”. También se le rechazaron $54.330 por una actividad “Mujeres Arica Evópoli”, pues ésta tenía más como fin “promocionar oportunidades laborales a los asistentes a partir de la oferta de cursos”.

    Además, el Serverl objetó $103.411 correspondientes a una actividad titulada “La reforma de salud que Chile necesita”, por no estar vinculada al fomento de la participación política de las mujeres.

    A la DC se le cuestionó que “hay comprobantes contables que no se adjuntan dentro de la rendición”, además de que se presentaron “documentos ilegibles”.

    El Servel objetó el gasto de $2.456.140 a la funcionaria Solange Pinto por actividades de vicepresidencia de la mujer. Entre ellas, se observó que no hubo copias de un podcast realizado por la profesional, y que un informe elaborado por ella según el Servel un 87% de éste fue realizado con inteligencia artificial. La DC se defendió diciendo que el informe usó un “lenguaje formal y estructurado” y que “este tipo de redacción presenta patrones de escritura”. Recalcaron que se usaron herramientas digitales como guía y que además la normativa no prohíbe el uso de IA.

    El Servel rechazó el gasto ya que pidió más antecedentes, entre ellos “esclarecer cómo fue formulado” el informe, “incorporando bases de análisis de datos, fuentes de información metodológica de datos”, entre otros antecedentes.

    Otra objeción a la Falange fue que en actividades de seminario a mujeres el coffee break contaba con más alimentos que la cantidad de asistentes. “Dichas actividades no tiene una organización acorde a la realidad de convocatoria del partido”, dice el informe final del Servel. Para ejemplificar, la actividad “Mujer y Liderazgo” por $714.000 se contrató un servicio para 50 personas, pero solo llegó el 60% de los asistentes. Lo mismo ocurrió con otras actividades.

    RN, que si bien cumplió con el mínimo exigido por la ley, vio rechazado gastos por $6.221.029. Entre las objeciones del organismo, figura una actividad de capacitación en liderazgo realizada en Antofagasta, donde se observaron logos de “Evelyn (Matthei) Presidenta”.

    Además, en algunos talleres que se realizaron se cuestionó la documentación para acreditar la trayectoria de los expositores.

    Al PPD se le cuestionó que el proveedor Futuro Digital Spa a cargo de redes sociales se concentraron en la campaña de un candidato en particular “lo cual vulnera lo establecido” en la ley sobre qué se considera el fomento a la participación femenina. El Servel determinó que “el análisis del contenido de las publicaciones en redes sociales y a la respuesta del partido, se puede concluir que el objetivo de éstas es hacer campaña electoral para sus candidatas ya inscritas, tanto en las primarias presidenciales como en las parlamentarias 2025, no cumpliendo con la finalidad de fomentar la participación política de la mujer”. Por ello se rechazaron gastos por $1.785.000.

    Al PPD también se le rechazaron $25.531.000 por la realización de encuestas: “Esta actividad no se considera fomento de la participación política de la mujer”, determinó el Servel. El partido se defendió diciendo que las encuestas fueron para evaluar la visibilidad de candidatas mujeres. La vicepresidencia de la mujer del PPD ha dicho que se encuentra en proceso de impugnación por este rechazo y que no comparte el criterio del Servel.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A Amarillos por Chile se le cuestionó que del evento en el Hotel Gala de Viña del Mar por 433.200 el Servel “identificó que al menos un 50% de los participantes corresponden a hombres”, por lo que se les rechazó la mitad del gasto.

    Al Partido Liberal se le rechazó la rendición completa por $31.149.092 dado que el partido “no adjunta los documentos tributarios y de respaldo que acrediten cada uno de los gastos efectuados. Además, el partido no adjunta las cartolas bancarias que acrediten los pagos efectuados durante el 2025”. No hubo respuesta de la colectividad de Vlado Mirosevic al ser contactados por el Servel. También se le objetó que no fue posible verificar la entrega de merchandising en diversas actividades y que hubo $7.891.817 pasajes aéreos que no fueron acreditados con documentación -incluyendo $837.000 por cambios de horario de los pasajeros- por lo que el Servel rechazó el gasto.

    Foto: Lukas Solís / Agencia Uno.

    Al Partido Republicano se le rechazaron $7.036.017 por capacitaciones en regiones dado que se constató que solo participaron 457 mujeres de un total de 588 inscritas.

    Al partido Demócratas de la ministra Ximena Rincón se le rechazó todo por cuanto la colectividad “no realizó la rendición de los gastos del periodo 2025″.

    La UDI rindió como gasto de fomento a la participación femenina una cena por $2.976.521, pero el Servel lo trató como una actividad de reflexión y conmemoración y por ende rechazó el gasto.

    En tanto al Partido Social Cristiano se le cuestionó un coaching comunicacional por $8.200.000 dado que no hubo respaldos del trabajo. El Servel objetó que el proveedor escogido era $1.822.100 más caro que otros proveedores y que además el partido “no entrega información suficiente para justificar la contratación”.

    Otras colectividades como el PS aprobaron su gasto y los rechazos fueron subsanados, mientras que la rendición del Frente Amplio no estaba disponible todavía.

    Más sobre:ServelPartidos PolíticosMujeresMujeres en política

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH y ordena a SLEP elaborar plan para reconstruir colegio quemado hace tres años

    La fórmula del gobierno para endurecer las penas de cárcel para los adolescentes que cometen delitos violentos

    Con énfasis en coordinación regional en migración y seguridad: el estreno de Kast en su primera cumbre internacional

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Senado se prepara para rechazar AC contra Grau en medio de aumento de recriminaciones en la derecha

    Del sueño petrolero a la tragedia del terremoto: la historia de los miles de chilenos que decidieron migrar a Venezuela

    Lo más leído

    1.
    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    2.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    3.
    Fallece a los 96 años Carmen Grez, exalcaldesa de Providencia

    Fallece a los 96 años Carmen Grez, exalcaldesa de Providencia

    4.
    La fórmula del gobierno para endurecer las penas de cárcel para los adolescentes que cometen delitos violentos

    La fórmula del gobierno para endurecer las penas de cárcel para los adolescentes que cometen delitos violentos

    5.
    Del sueño petrolero a la tragedia del terremoto: la historia de los miles de chilenos que decidieron migrar a Venezuela

    Del sueño petrolero a la tragedia del terremoto: la historia de los miles de chilenos que decidieron migrar a Venezuela

    6.
    General (r) Yáñez entra en el debate por uso de FF.AA. en seguridad y rechaza cambios a Ley Nain-Retamal

    General (r) Yáñez entra en el debate por uso de FF.AA. en seguridad y rechaza cambios a Ley Nain-Retamal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    Rating del lunes 29 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH y ordena a SLEP elaborar plan para reconstruir colegio quemado hace tres años
    Chile

    Corte de Valdivia acoge recurso del INDH y ordena a SLEP elaborar plan para reconstruir colegio quemado hace tres años

    La fórmula del gobierno para endurecer las penas de cárcel para los adolescentes que cometen delitos violentos

    Con énfasis en coordinación regional en migración y seguridad: el estreno de Kast en su primera cumbre internacional

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture
    Negocios

    Grupo Sigdo Koppers ingresa al mercado de la India con joint venture

    Mas culpa al gobierno anterior por cifras de desempleo: “Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas”

    Escondida y Los Pelambres reportan fuerte aumento de utilidades y mayor pago de impuestos, en medio de altos precios del cobre

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales
    Tendencias

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    El cazador de utopías imposibles que quiso la Roja antes que Gareca: Gustavo Alfaro, el artífice del milagro de Paraguay
    El Deportivo

    El cazador de utopías imposibles que quiso la Roja antes que Gareca: Gustavo Alfaro, el artífice del milagro de Paraguay

    “Otra pesadilla; una eliminación vergonzosa ante Paraguay”: en Alemania apuntan a su selección tras el fracaso en el Mundial

    Las 10 frases célebres que dejó Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay: “Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes”

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles
    Tecnología

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Las 9 series nuevas más destacadas del primer semestre de 2026
    Cultura y entretención

    Las 9 series nuevas más destacadas del primer semestre de 2026

    El festival Fauna Primavera suma a Hot Chip y anuncia su lineup por día

    La historia de Van Der Dijs, el grupo que perdió a todos sus integrantes tras el terremoto en Venezuela

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate
    Mundo

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Obama lamenta que Estados Unidos está igual “o incluso un poco peor” que antes de la guerra con Irán

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad