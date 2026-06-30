Aguas Andinas informa sobre 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

Aguas Andinas informa de sectores en 2 comunas de la RM con corte de agua programada para este martes. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de un próximo corte de agua que se encuentra programado en sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos en el área.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua este martes 30 de junio, según indica Aguas Andinas:

Peñalolén: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 23:00.

Pedro Aguirre Cerda: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 23:00.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.