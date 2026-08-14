Liceo Augusto D’Halmar retomará actividades presenciales el próximo lunes tras suspensión por amenazas a alumno

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) anunció la tarde de este viernes que el Liceo Augusto D’Halmar retomará sus actividades presenciales a partir del próximo lunes 17 de agosto.

La medida se anunció tras la suspensión de las clases presenciales este jueves y viernes, luego de que un estudiante denunciara haber recibido amenazas y hostigamientos por manifestar su rechazo al “paro de lápices” que se desarrolla en el establecimiento.

Según informaron desde la Dirección de Educación de la corporación mediante un comunicado, ante la gravedad de los hechos y su potencial riesgo para la seguridad e integridad de los estudiantes y funcionarios, “se han adoptado todas las medidas disciplinarias que corresponden, dentro de las atribuciones establecidas por la normativa vigente, los reglamentos internos y las disposiciones del Ministerio de Educación”.

Así, y respecto de las denuncias presentadas ante los Tribunales de Justicia, detallaron, “estas seguirán su curso conforme a los procedimientos y competencias que corresponden a dichas instituciones”.

“Frente a cualquier amenaza que afecte la seguridad de nuestra comunidad educativa, actuaremos con el máximo rigor que permite la normativa, privilegiando siempre la protección y el derecho de quienes quieren estudiar y desarrollar sus actividades con tranquilidad”, señaló la CMDS.

En este marco, indicaron, “estamos en condiciones de avanzar hacia el regreso a clases del Liceo Augusto D’Halmar el próximo lunes 17 de agosto, retomando y reforzando las acciones necesarias para asegurar un entorno adecuado para toda la comunidad escolar y sus familias”.

Este jueves un grupo de funcionarios del establecimiento hizo público un comunicado en donde dio a conocer que el “paro de lápices“ se ha desarrollado ”de manera pacífica y sin manifestaciones de violencia", caracterizándose “por un fuerte componente de organización, participación, construcción de comunidad, identidad y cuidado de los espacios que forman parte de la vida cotidiana del establecimiento”.