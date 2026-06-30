Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias. Foto: referencial

Un estudio publicado en Nature Medicine a finales de junio concluyó que las generaciones más jóvenes están envejeciendo biológicamente más rápido que las generaciones mayores .

Las causas siguen bajo investigación. Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del reciente trabajo es que vincula este envejecimiento acelerado con un mayor riesgo de cánceres de aparición temprana en las generaciones más jóvenes .

Generalmente, los cánceres de aparición temprana son aquellos diagnosticados a los 55 años o menos.

La nueva investigación fue dirigida por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.

Sostiene que cuanto mayor sea la diferencia entre la edad biológica (es decir, la edad que aparenta nuestro cuerpo) y la edad cronológica (los años que realmente hemos vivido), mayor será el riesgo de cáncer .

El estudio se basó en un análisis de datos, el cual consideró los de más de 154.000 adultos jóvenes de Reino Unido y los de más de 10.000 personas residentes en Estados Unidos.

Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias. Foto: referencial.

Cómo el envejecimiento acelerado se vincula con un mayor riesgo de cáncer

Los investigadores descubrieron que las personas de cohortes de nacimiento más recientes presentaban mayores diferencias de edad que las de cohortes de nacimiento más antiguas.

El estudio también identificó vínculos entre el envejecimiento acelerado de determinados sistemas orgánicos y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Por ejemplo, un sistema inmunitario que aparenta mayor edad de la que tiene se asoció con el cáncer de pulmón de aparición temprana. Asimismo, el tejido adiposo que aparenta mayor edad de la que tiene se asoció con el cáncer colorrectal de aparición temprana .

La investigación sugiere que las medidas de envejecimiento acelerado podrían ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo de cáncer de aparición temprana y a desarrollar nuevas estrategias de prevención y detección precoz.

Para el nuevo estudio, el equipo analizó datos de más de 154.000 adultos jóvenes del UK Biobank, una base de datos biomédicos de Reino Unido.

De la misma manera, revisó los de más de 10.000 personas en Estados Unidos que participan en el All of Us Research Program de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa para crear una base de datos de salud de más de un millón de personas residentes en el país norteamericano.

Los científicos examinaron el envejecimiento en dos niveles: en todo el organismo (conocido como envejecimiento sistémico) y dentro de los órganos individuales (envejecimiento específico de órganos).

Vieron que las personas nacidas en Reino Unido entre 1965 y 1974 presentaban un envejecimiento sistémico un 23% superior a una desviación estándar, en comparación a las nacidas entre 1950 y 1954, tras ajustar por edad cronológica.

En otras palabras, las personas de la cohorte de nacimiento más joven mostraron una ligera tendencia hacia perfiles biológicos más envejecidos que las de la cohorte de nacimiento mayor, a la misma edad cronológica .

Observaron un patrón similar en la cohorte de Estados Unidos. Los participantes nacidos entre 1990 y 1999 presentaron un envejecimiento sistémico un 92% superior a una desviación estándar, en comparación a los nacidos entre 1965 y 1969.

Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias. Foto: referencial.

Este mayor envejecimiento sistémico en el grupo más joven se asoció con un riesgo un 8% mayor de desarrollar cánceres de aparición temprana, especialmente cáncer de pulmón, gastrointestinal y uterino .

Al dividir a los participantes en tres grupos según su nivel de envejecimiento sistémico, aquellos con el envejecimiento sistémico más avanzado presentaron un riesgo un 15% mayor de desarrollar cáncer de aparición temprana , en comparación con aquellos con el envejecimiento sistémico menos avanzado.

Según el análisis, este mayor riesgo persistió incluso después de controlar los riesgos genéticos hereditarios de cáncer y la susceptibilidad genética al envejecimiento acelerado.

Cuando analizaron en detalle el envejecimiento específico de cada órgano, vieron que el envejecimiento avanzado del sistema inmunitario se asociaba con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón de aparición temprana, y que el envejecimiento avanzado del tejido adiposo (grasa) se asociaba con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal de aparición temprana .

La epidemióloga molecular y profesora asociada de cirugía y medicina en la Universidad de Washington, Yin Cao, autora del estudio, declaró a través de un comunicado: “Si podemos identificar a las personas jóvenes con mayor riesgo de cáncer cuando aún están sanas, podemos centrarnos en estrategias de prevención y detección precoz para quienes más se beneficiarán de las intervenciones tempranas”.

El trabajo fue impulsado por Team PROSPECT, un equipo de Cancer Grand Challenges codirigido por Cao.

Cancer Grand Challenges es una iniciativa global de financiación de la investigación, cofundada por el Cancer Research UK (Reino Unido) y el Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos). Reúne a investigadores líderes a nivel mundial para abordar los desafíos más complejos del cáncer.

El director de Cancer Grand Challenges, David Scott, comentó: “Actualmente, no tenemos una respuesta definitiva sobre qué impulsa el aumento de los cánceres de aparición temprana en todo el mundo, pero estudios como este nos ayudan a comprender mejor el panorama general, demostrando que el cáncer puede estar influenciado no solo por cambios dentro de las células individuales, sino también por cambios más amplios que ocurren en todo el organismo”