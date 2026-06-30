Obama lamenta que Estados Unidos está igual “o incluso un poco peor” que antes de la guerra con Irán

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha señalado este martes que el país norteamericano se encuentra en el mismo punto que antes de la guerra con Irán, “o incluso un poco peor”, puesto que no se conoce todavía el plan para contener el programa nuclear de Teherán, en una defensa del acuerdo que se alcanzó durante su etapa en la Casa Blanca y que “estaba funcionando”.

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC, el exmandatario ha lamentado que Washington sigue en el mismo punto respecto a la cuestión nuclear de Irán, pese a que Estados Unidos ha gastado “miles de millones de dólares y sometido a las Fuerzas Armadas a una enorme presión”, en una guerra en la que “muchísimas personas han muerto”.

“Da la impresión de que hemos vuelto al punto en el que estábamos antes de iniciar la guerra, aunque quizá en una situación incluso un poco peor”, ha argumentado.

Obama ha indicado que la “justificación” de la ofensiva militar eran las aspiraciones nucleares de Teherán, si bien ha recordado que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) acordado durante su mandado establecía que Irán no desarrollaría armas nucleares. “Toda la comunidad internacional -incluidos los servicios de inteligencia israelíes y nuestras propias agencias de inteligencia- consideraba que ese acuerdo estaba funcionando”, ha recalcado.

En este sentido ha recordado que la Administración de Donald Trump en su primer mandato decidió retirarse del acuerdo, lo que llevó posteriormente a que Irán desarrollara una mayor capacidad nuclear.

De esta manera, ha lamentado que por el momento se desconoce cuál es el plan que persigue ahora Washington para controlar el programa nuclear iraní por lo que ha evitado comparaciones con el acuerdo puesto en pie por su Administración.

“Todavía no sé cuál es ese plan. Así que, hasta que no lo vea, hasta que no exista algún documento público que indique exactamente en qué consiste el acuerdo, no tengo forma de compararlo con el plan que desarrollamos tras muchos años de trabajo”, ha esgrimido.

Obama ha incidido en todo caso en que resulta positivo un alto el fuego en las hostilidades con Irán a la luz de que esto mejora la situación de las poblaciones que sufren la guerra. “Me alegra mucho ver un alto el fuego y espero que se mantenga. Tenemos la tendencia a olvidar que, en cualquier guerra, quienes cargan principalmente con el peso del conflicto son las personas comunes, gente que simplemente intenta vivir su vida y cuidar de sus familias”, ha dicho.

Igualmente respecto a la reapertura de paso de Ormuz ha valorado que, con el tiempo, “brindará cierto alivio a la gente normal frente a los altos precios de la gasolina y de la energía”, si bien se ha mostrado expectante sobre los acuerdos que puedan seguir en los 60 días de tregua que establece el acuerdo preliminar firmado por Estados Unidos e Irán el pasado 18 de junio.