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    Perdió a toda su familia en los terremotos de Venezuela: la trágica historia del futbolista argentino Lucas Trejo

    El defensor transandino enfrenta un duro momento, luego de que su esposa y sus dos hijos fallecieran tras los sismos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El futbolista argentino Lucas Trejo perdió a su esposa y a sus dos hijos en los terremotos de Venezuela.

    Venezuela vive un doloroso momento. Por toda Caracas y La Guaira se repiten historias de tragedia y destrucción, donde miles de personas se vieron afectadas por el doble terremoto que azotó a las principales ciudades del país sudamericano durante la tarde del miércoles 24.

    Entre los tantos episodios dolorosos, se encuentra el que vive por Lucas Trejo, defensa argentino de Portuguesa de la Segunda División, con pasos por España, Estados Unidos, Colombia, Grecia y Perú, quien perdió a toda su familia en la tragedia.

    Al momento del terremoto, el futbolista de 38 años se encontraba en Caracas concentrado con su equipo en la antesala de un partido, mientras su esposa Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón, de siete años, y Ainhoa, de cinco, se encontraban en un edificio en Playa Grande, Estado de La Guaira, la zona más afectada por el movimiento telúrico.

    El futbolista realizó un desesperado llamado en las redes sociales solicitando cualquier información que sirviera para encontrar a sus seres queridos, con quienes perdió todo contacto tras los sismos. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia”, había escrito.

    Compañeros, vecinos y rescatistas se unieron a la búsqueda en medio de los escombros. Finalmente, y tras 72 horas de búsqueda, los peores temores se confirmaron, con la aparición de la mujer y los niños fallecidos en medio de los escombros.

    Inmediatamente, se multiplicaron las muestras de solidaridad llegaron desde otros equipos. Racing de Córdoba, club argentino donde Trejo jugó en los primeros años de su carrera profesional, publicó un mensaje de apoyo al futbolista y a sus seres queridos. A ello se sumaron compañeros del balompié venezolano, entre ellos Edson Tortolero, quien participó en las labores de búsqueda y pidió respeto y privacidad para el defensor y su familia en este momento de profundo dolor.

    Permanece sedado

    El defensa está destruido anímicamente. Su hermana Karen, quien reside en Argentina, reveló cómo se encuentra después de la tragedia. “Sus allegados me están escribiendo que necesita a su familia allá. A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar”, relató en el programa El Doce.

    Asimismo, comentó que solo pudo hablar una vez con el jugador antes de que se confirmaron los fallecimientos, “cuando se corrió el rumor de que podíamos saber algo de uno de sus hijitos”.

    “Pero Lucas en ningún momento pudo tener su teléfono porque él estaba sacando escombro por escombro”, agregó, muy conmovida, junto con manifestar que se enteraron de la triste noticia a través de los compañeros del futbolista.

    “En el mismo grupo se nos informa que encontraron los tres cuerpos. Yo después terminé escribiéndole directamente a estos contactos que tenemos y nos terminaron de confirmar de que sí”, recordó.

    Sobre el futuro de Trejo, su hermana manifestó que “tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo para Argentina”.

    En ese sentido, su hermano Martín y su primo Gastón viajarán a Venezuela para estar al lado del futbolista en medio de este duro momento.

    Más sobre:TerremotoVenezuelaLucas TrejoPortuguesa

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