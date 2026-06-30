Dónde y a qué hora ver a México vs. Ecuador en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección Nacional de México

El último partido de este martes por los 16avos de final del Mundial 2026 enfrenta a México con Ecuador.

El cuadro anfitrión viene de alzarse por 3- 0 contra República Checa, por su último compromiso de la fase de grupos.

Por su parte, los latinoamericanos finalizaron la etapa anterior alzándose ante Alemania por 2-1.

Cuándo juega México vs. Ecuador

El partido de México contra Ecuador es este martes 30 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Las selecciones juegan en el Estadio Azteca de México.

Dónde ver a México vs. Ecuador

El partido de México contra Ecuador se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online de este cruce va por chilevisión.cl, DGO y Paramount+.