Dónde y a qué hora ver a México vs. Ecuador en TV y streaming
El partido es el último del día y se desarrolla por los 16avos de final del Mundial 2026.
El último partido de este martes por los 16avos de final del Mundial 2026 enfrenta a México con Ecuador.
El cuadro anfitrión viene de alzarse por 3- 0 contra República Checa, por su último compromiso de la fase de grupos.
Por su parte, los latinoamericanos finalizaron la etapa anterior alzándose ante Alemania por 2-1.
Cuándo juega México vs. Ecuador
El partido de México contra Ecuador es este martes 30 de junio a las 21:00 horas de Chile.
Las selecciones juegan en el Estadio Azteca de México.
Dónde ver a México vs. Ecuador
El partido de México contra Ecuador se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online de este cruce va por chilevisión.cl, DGO y Paramount+.
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