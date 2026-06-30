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    Gustavo Alfaro enaltece el triunfo sobre Alemania: “Ellos se formaron en las academias; nosotros venimos de la tierra colorada”

    El técnico de Paraguay se refirió al triunfo sobre la selección germana en los dieciseisavos de final del Mundial y lo que le dijo a sus jugadores para motivarlos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Chen Yichen

    Paraguay consiguió este lunes un histórico triunfo en el Mundial de Norteamérica 2026. El elenco sudamericano se impuso en lanzamientos penales a Alemania, uno de los candidatos fijos a levantar el trofeo.

    Tras la victoria, el técnico Gustavo Alfaro enalteció lo conseguido por sus dirigidos en la cancha para obtener el pase a los octavos de final. “Les dije que los que teníamos enfrente, con todo respeto, estaban formados en academias de primer nivel en Europa; nosotros venimos de la tierra colorada”, reveló, recordando las palabras que les dijo en la previa del encuentro.

    “La camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada. Jugando descalzos en esa tierra, con el sacrificio de los padres llevando a los chicos para que puedan entrenar, para que sus hijos puedan cumplir los sueños”, añadió.

    También dejó en evidencia las diferencias estructurales entre ambas selecciones. “Ojalá pudiéramos tener los avances que tienen ellos. Por algo tienen cuatro estrellas. Pero no reniego de mis orígenes porque, en definitiva, es lo que nos define como selección”, continuó.

    Al final, resumió todo lo logrado como el resultado de “una demostración absoluta de amor propio y convencimiento”.

    Más adelante, comentó que también les dijo a los seleccionados que “en el himno quería ver a 26 guerreros y, cuando terminara el partido, quería ver a un grupo de leyendas”.

    Por último, bromeó con las diferencias físicas con los seleccionados alemanes. “Cada vez eran más altos; teníamos que marcarlos de a dos. Uno arriba del otro, a cocochito”, lanzó.

    La felicidad de los futbolistas

    Una vez decretado el triunfo en los lanzamientos penales, el portero Orlando Gill tomó la palabra para referirse a la hazaña. “Es una emoción inmensa. Fue un partido muy complicado. Sabíamos desde el primer momento que nos iban a atacar por todos lados, pero supimos aguantarlo. Abrimos el marcador, ellos marcaron el empate y logramos sostenerlo para que, gracias a Dios, ganamos la tanda de penales”, declaró en la transmisión oficial.

    “Eliminamos a un campeón y esto va dedicado a todo el pueblo paraguayo, en especial, para un sobrino mío que lo está pasando muy mal, está internado y esperemos que se mejore pronto y le prometí que esta clasificación iba a ser para él”, agregó más adelante.

    A su vez, Gustavo Gómez expresó que “la sensación que se siente es difícil de explicar. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo y creo que en la entrevista pasada dije que este grupo merecía otro partido más y con toda las situaciones y lo que se dijo, rescato la unión y la fortaleza de este equipo para enfrentarse a cualquier situación”.

    “Alemania sabía que si nos quería ganar, tenía que sudar sangre. Íbamos a vender muy caro la derrota y este triunfo es para todo el pueblo paraguayo. Lo que nosotros hacemos en cada partido es esforzarnos demasiado y la base de este grupo es el trabajo y la humildad para reconocer los errores”, complementó.

    Ahora Paraguay estará atento a lo que hagan Francia y Suecia este martes en Nueva York, pues uno de ellos será su rival en los octavos de final el próximo 4 de julio en Filadelfia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolGustavo AlfaroParaguayMundial 2026

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