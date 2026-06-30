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    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial

    Con una atajada clave de Bono, el elenco africano superó a los neerlandeses en la definición tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Marruecos y Países Bajos animaron un partido muy táctico. Foto: fifa.com

    En Monterrey, Países Bajos y Marruecos definieron al cuarto clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones que llegaron sostenidas en su idea de buscar el protagonismo y la posesión del balón. Sin embargo, fue el equipo africano el que hizo todos los méritos para clasificar y lo consiguió en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

    El encuentro fue dirigido por el brasileño Wilton Sampaio y tuvo a los chilenos Cristián Garay, como cuarto árbitro, y a José Retamal, como juez de línea de reserva, y en sus primeros minutos se vio un duelo muy friccionado, especialmente en el mediocampo, donde ninguno de los dos equipos lograba desequilibrar. Sin embargo, poco a poco, el elenco africano comenzó a dominar y a imponer sus términos en la cancha.

    En los 19 y 20 minutos, el portero neerlandés Bart Verbruggen estuvo sensacional para evitar consecutivamente la caída de su valla, con sendas atajadas a Neil El Aynaoui y a Achraf Hakimi, acciones que confirmaron el giro que estaba tomando el encuentro.

    Los pupilos de Ronald Koeman, a esas alturas, lucían bastante desorientados y estaban lejos de ser el equipo arrollador de la fase de grupos. Ni Cody Gakpo ni Crysencio Summerville lograban su cometido ofensivo. El arquero Bono recién tuvo trabajo a los 44′, cuando sacó un potente tiro de distancia de Micky van de Ven. Pero más allá de eso, muy poco de la Oranje.

    Cuando ya acaba el primer tiempo, un venenoso tiro libre de Hakimi no logró ser conectado en la línea de gol por Ismael Saibari, en otra muestra clara del poderío ofensivo marroquí.

    El mayor desafío de los europeos estaba en revertir la tendencia del encuentro. Con escasa profundidad se les hacía urgente recuperar la presencia ofensiva para internar vulnerar a la muy ordenada defensa de los Leones del Atlas. Y, por otro lado, no quedar expuestos a los ataques de su rival que, cada vez que llegó, generó muchísimo riesgo.

    Marruecos continuó presionando alto y adueñándose del balón. Siguió tocando con mucha paciencia para abrir los espacios y generar peligro. A los 52′, Hakimi picó al espacio y remató al travesaño, en una jugada que, de haber sido gol, probablemente hubiese sido anulada por fuera de juego.

    Con el correr de los minutos, Azzedine Ounahi se iba transformando en el gran artífice del ritmo del partido. De su cabeza salieron las mejores ideas de ataque del conjunto magrebí, que solo le faltaba el gol para coronar su buen funcionamiento.

    A los 61′, casi cae el tanto, pero nuevamente Verbruggen lo evitó con otra notable reacción después de un córner de Hakimi que se iba cerrando sobre el primer palo. La apertura de la cuenta debía seguir esperando.

    Emociones sobre el final

    Pero cuando todos pensaban que Marruecos se iba a poner en ventaja, Cody Gakpo sorprendió a todo el mundo y puso el 1-0, a los 72′. El balón le cayó a Summerville, quien antes de sucumbir ante la marca, alcanzó a tocar el balón para su compañero, quien definió con potencia.

    El festejo del delantero fue uno de los momentos más emotivos del Mundial, pues el autor del tanto vive uno de los momentos más duros de su vida, luego de que hace unos días perdiera a su hijo que se encontraba en el quinto mes de gestación. Lágrimas y el abrazo emotivo de todos sus compañeros armaron un sobrecogedor cuadro.

    El tanto movió el tablero y redobló el esfuerzo de los dirigidos de Mohamed Ouahbi para ir por el empate. A los 90+1′, llegó la ansiada paridad, luego de que el zaguero Issa Diop se mandara al área como un verdadero centrodelantero. Y su osadía rindió frutos, pues metió la cabeza tras un pelotazo de Chemsdine Taibi y le puso un poco más de justicia al partido.

    En el inicio del alargue, Países Bajos salió con una actitud un poco más ofensiva, pero Marruecos se generó las más claras. A los 96′, Verbruggen estuvo impresionante para evitar el 2-1 de Soufiane Rahimi. El meta neerlandés puso su humanidad ante una caída casi segura y consiguió la atajada del Mundial.

    En el complemento de la prórroga se mantuvo la tendencia, pero esta vez no hubo llegadas claras e inexorablemente todo terminaría definiéndose desde el punto penal. Ahí el duelo de arqueros lo ganó Bono, quien le atajó el penal decisivo a Summerville.

    Antes Teun Koopmeiers y Wout Weghorst anotaron, Justin Kluivert le dio al palo y Quintem Timber lo lanzó afuera. Mientras que, para los magrebíes, anotaron Rahimi (con ayuda de Verbruggen), Taibi y Saibairi, quien anotó el penal decisivo. Fallaron El Aynaoui y Hakimi.

    El ganador enfrentará por el paso a cuartos de final a Canadá en Houston, este sábado 4 de julio, a las 13.00.

    Más sobre:Mundial 2026MarruecosPaíses BajosBonoCody GakpoIssa Diop

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