De vender sus camisetas de Paraguay para salvar a su hijo a héroe contra Alemania: la historia de Orlando Gill, la figura guaraní

Hace menos de un año, Orlando Gill soñaba con debutar en la selección paraguaya. Ni siquiera imaginaba que pocos meses después iba a ser héroe nacional tras atajar dos penales en la definición que eliminaría a Alemania del Mundial. Antes de todo eso, eso sí, el arquero pasó por muchas dificultades para poder abrirse paso en el fútbol profesional.

Uno de los episodios más tristes fue cuando nació su hijo Lautaro, quien en sus primeros días debió enfrentar complejos problemas de salud. La situación económica era paupérrima, lo que hizo que el portero tuviera que vender sus recuerdos más preciados para afrontar el duro escenario.

“Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección Sub 20 (no la pudo guardar de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes. Literal, vendió todo” , contó hace un tiempo su esposa Melisa Ávalos.

En aquella época, el portero de 1,99 metros, militaba en el modesto Sportivo San Lorenzo de Paraguay, donde los ingresos con suerte alcanzaban para subsistir. “Tanta fue nuestra tristeza que lo que hoy estamos viviendo pedimos orando y llorando a Dios y él nos cumplió. No fue fácil y nunca será fácil nada, pero con amor y sacrificio todo se puede. ¡Ojalá el mundo entero sepa el gran corazón que tenés y las ganas que tenés de seguir creciendo! Tu hijo y yo te amamos y estamos orgullosos de vos”, escribió su esposa cuando la vida les empezó a sonreír.

Eso sí, hoy la familia pasa por otro delicado momento, que el mismo Gill contó tras la histórica victoria: “Esta clasificación es para un sobrino mio que la está pasando mal, está internado. Esperemos que se mejore pronto. Yo prometí que, si salía figura, esta clasificación iba a ser para él”.

La vida de Gill comenzó a cambiar el día que firmó en San Lorenzo de Almagro, a comienzos de 2024. Un grupo de empresarios lo puso en el Ciclón, donde tuvo que ganarse un puesto en la reserva del elenco de Boedo. Más encima, en sus primeros seis meses no pudo sumar minutos por problemas con los cupos de extranjero.

Transcurrido ese tiempo, su historia cambió, pues figura de la reserva, que dirigía Damián Ayude, y que salió subcampeona. El extécnico de San Felipe, luego se haría cargo del primer equipo y eso coincidiría con la salida de Gastón ‘Chila’ Gómez y la lesión de Facundo Altamirano, lo que le abrió un cupo en el equipo estelar.

Con 18 goles recibidos en 29 partidos, el meta se consolidó en la entidad azulgrana, que se convenció de desembolsar medio millón de dólares por la mitad de su pase. De ahí en más, se mantuvo como titular, más allá de la salida de Ayude y el breve paso de Gustavo Álvarez, exentrenador de la U.

Orlando Gill fue la gran figura de Paraguay en la histórica victoria sobre Alemania. Foto: fifa.com

Su gran nivel lo llevó por primera vez a la selección paraguaya, donde Gustavo Alfaro fijó sus ojos en él. Debutó frente a Perú en Lima, convirtiéndose en figura. De ahí en más, su personalidad, reflejos y seguridad lo transformaron en el dueño del arco guaraní y le solucionó de paso un talón de Aquiles al DT.

Los dardos de Chilavert

La goleada sufrida ante Estados Unidos en el debut fue caldo de cultivo para los críticos de la selección paraguaya, entre ellos, José Luis Chilavert. El histórico exportero se lanzó con todo contra Gill.

“No habla, juega mudo. El fútbol es comunicación, más para el arquero. Cuando pasan tres cuartos de cancha, nuestros defensores ya están dentro del área y él debería gritar para que jueguen 10 metros fuera del área”, disparó.

Incluso, cuestionó a Gustavo Alfaro. “Los arqueros sienten. Antes de irse de Paraguay, tendría que tener decidido quién es el arquero. Esas dudas le transmiten inestabilidad emocional al arquero”, agregó.

La esposa de Gill no se quedó callada ante los dardos de Chila. “¿Hoy él es todo eso porque no quiso firmar contigo? ¿Por qué no te eligió? Porque hasta hace unos meses atrás él era el mejor en tus conversaciones", contestó. “Gente de mierda que hace mal por no darles el gusto y sale a quemar a las personas psicológicamente”, sentenció.

En la cancha, eso sí, Gill ha demostrado un gran nivel. No solo en el partido frente a Alemania, sino que en la fase anterior, pues realizó 17 atajadas y se convirtió en el arquero mejor valorado de la primera fase en el Power Ranking de la FIFA, logros que lo hacen seguir soñando con seguir escribiendo capítulos históricos con Paraguay.