Fallece a los 96 años Carmen Grez, exalcaldesa de Providencia

La Municipalidad de Providencia dio a conocer esta jornada el fallecimiento de María Adriana del Carmen Grez Zuloaga (1929 - 2026), alcaldesa de la comuna durante los años 1982 a 1996.

Junto con entregar condolencias a su familia y amigos, desde la municipalidad destacaron que la exjefa comunal “dejó un gran legado por su trabajo enfocado en el servicio público”.

En honor a su trayectoria y trabajo para Providencia, el actual alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, decretó tres días de duelo comunal.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Carmen Grez, exalcaldesa de Providencia.



En reconocimiento a su trayectoria al servicio de nuestra comuna, hemos decretado 3 días de duelo comunal.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. https://t.co/825TwrGKMU — Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) June 30, 2026

El rol de la alcaldesa Carmen Grez en Providencia

Según destacaron desde la municipalidad, la exalcaldesa Grez vivió toda su vida en Providencia, “desarrollando diferentes labores en beneficio de la comunidad, como por ejemplo, el ser voluntaria de la Cruz Roja y fundadora de la Fundación Paula Jaraquemada, entidad dedicada a la protección de niños y jóvenes vulnerables.

En 1974 asumió como Secretaria Nacional de la Mujer y posteriormente participó en la elaboración del Consejo Nacional de la Familia.

Desde 1982 y hasta 1996, Carmen Grez Zuloaga ejerció como Alcaldesa de Providencia, “gestión que estuvo marcada por un profundo desarrollo urbanístico de la comuna y la proliferación de las áreas verdes, donde destaca la construcción de uno de los parques más emblemáticos de Santiago: El Parque de las Esculturas”.

Sumado a esto, destacan que durante su administración concluyeron las obras del proyecto Nueva Providencia, “generando modernidad y dinamismo al corazón de la comuna”.

“La exalcaldesa Carmen Grez consolidó el rol del Providencia en la entrega de ayuda social a los vecinos, especialmente tras el proceso de municipalización de los servicios de salud y educación en la década de los 80. Además, durante su administración, se impulsó la ​adecuación de espacios para Juntas de Vecinos, y se potenció la vida sana y el desarrollo deportivo en la comuna", destacan.