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    Irán asegura que el acceso a instalaciones nucleares para la OIEA sigue “bloqueado”

    En las últimas jornadas han surgido discrepancias entre Irán y Estados Unidos a raíz de las inspecciones nucleares que, según Washington, las autoridades iraníes se han comprometido a realizar de forma inmediata.

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press

    Las autoridades de Irán han recalcado este martes que el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a instalaciones nucleares dañadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel sigue “bloqueado”.

    “El acceso del OIEA a las instalaciones nucleares iraníes dañadas sigue bloqueado”, ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión IRIB.

    En este sentido, ha cargado las tintas contra la agencia y su director general, Rafael Grossi, de quien ha dicho que “ha fallado”. “Aconsejamos a Grossi que cumpla con sus deberes de manera más responsable en lugar de dedicarse a la propaganda electoral”, ha criticado.

    En las últimas jornadas existen discrepancias entre Irán y Estados Unidos a cuenta de las inspecciones nucleares que, según Washington, las autoridades iraníes se han comprometido a realizar de forma inmediata. En este sentido, Grossi dijo la semana pasada que las conversaciones iniciales con las autoridades de Irán estaban en marcha para un sistema de verificación “muy sólido” de su programa nuclear, en el marco del acuerdo preliminar.

    En un reciente viaje a Japón, Grossi indicó que estaban en marcha los contactos iniciales para que se realicen revisiones “tan pronto como sea posible” ya que pese a que Teherán ha declarado “con toda claridad que esa no es su intención” producir armas nucleares, a su juicio, “las intenciones no bastan”.

    Más sobre:IránEstados UnidosOIEA

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