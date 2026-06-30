Empresa ferroviaria Ferronor reclama avalúo de indemnización que recibirá del proyecto Kimal-Lo Aguirre

Con una gran celebración, a inicios de febrero la empresa Conexión Kimal - Lo Aguirre dio el puntapié inicial al megaproyecto que unirá las regiones de Antofagasta y Metropolitana mediante una línea de transmisión HVDC, por un presupuesto de casi US$ 1.500 millones.

El gran desafío de este tipo de infraestructuras es justamente, definir por cuales predios pasará la línea eléctrica, y cuánto pagará por ello. Una comisión tasadora, conformada por tres profesionales designados mediante un sorteo público por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), define los valores que la empresa deberá desembolsar a los indemnizados.

El trabajo de este equipo, y como es habitual, ya fue reclamado. En abril, la Empresa de Transporte Ferroviario, más conocida por su nombre de fantasía, Ferronor, demandó a Conexión Energía porque no estuvo de acuerdo con la indemnización que la comisión tasadora definió.

La empresa alegó tanto la “insuficiencia del monto de las indemnizaciones” fijadas como vicios de legalidad del procedimiento de tasación, pidiendo medidas cautelares para impedir “la ejecución o materialización de actos que agraven el riesgo operacional ferroviario y la afectación de infraestructura crítica mientras se sustancia este reclamo”.

“Los inmuebles sobre los cuales recaen las servidumbres pretendidas no son terrenos eriazos ordinarios ni predios de libre disposición funcional, sino que corresponden a faja de vía ferroviaria, infraestructura lineal crítica, asociada a la seguridad de la circulación ferroviaria, el que, además, es vía pública”, acusó la compañía. Todo está en el 3° Juzgado de Letras Civil de Antofagasta.

La empresa, en su página web, relata que realizaron el primer viaje en tren de Chile, por el año 1851. Después pasó a manos del Estado y luego, a fines de los 80s, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) le transfirió la Red Norte. Ahora, la compañía dispone de 2 mil kilómetros de extensión, desde La Calera hasta Iquique, a través de los cuales transporta tanto insumos como productos mineros -como concentrado de cobre-, productos agrícolas y contenedores.

Ferronor pide $56 millones más de indemnización

Concretamente, Ferronor reclamó dos oficios, de fecha 19 de febrero, que integran el cálculo de cuatro indemnizaciones, donde se consideran, por ejemplo, la faja de servicio, de protección y torres en el predio correspondiente.

En total, la comisión de tasación estableció que se debía pagar a la ferroviaria un total de 442 Unidades de Fomento (UF) al 9 de febrero de este año, o $17,5 millones. No conforme con ello, Ferronor solicitó una indemnización por avalúo, y considerando los perjuicios patrimoniales ocasionados con la concesión, de 1.842 UF. Exactos, $73 millones. Un incremento de 1.600 UF avaluadas en $56 millones.

La compañía argumentó que el proceso de tasación se trata de bienes “cuyo valor y régimen de afectación no puede determinarse con criterios puramente comerciales o superficiales, pues su utilidad está íntimamente ligada a su condición de infraestructura ferroviaria estratégica, a sus exigencias de seguridad, a las restricciones normativas que pesan sobre terceros y al impacto técnico que cualquier cruce, atravieso, paralelismo o intervención puede generar sobre la operación ferroviaria presente o futura”.

Ferronor reclamó que la visita en terreno de la comisión tasadora se realizó sin la participación de la empresa, y que fueron guiados por el solicitante de la servidumbre. Además, dicen que los informes describen inmuebles de la firma como áreas sin uso y como terrenos desérticos, con los que se minimiza y desconoce el carácter de faja ferroviaria y la función que estas cumple.

Respuesta de Conexión Energía

Conexión Energía, propiedad de Transelec, ISA Inversiones y Chile HVDC Transmission, en su contestación a la demanda, pidió rechazar la solicitud y catalogó las medidas cautelares como “improcedentes”, aludiendo que exceden el reclamo del avalúo, y que, por lo demás, los informes son veraces.

“Dichos informes gozan de una presunción de legalidad que la demandante no será capaz de desvirtuar, toda vez que su libelo no contiene antecedente objetivo de ninguna especie que permita fundar sus genéricas e imprecisas imputaciones”, apuntó.

Esta defensa cita el informe de la comisión, donde menciona que en dos de los predios evaluados “sí se encuentra la línea férrea la que no verá afectada su eventual funcionamiento por la constitución de la futura servidumbre eléctrica que da origen al presente informe”.

Sobre los cuestionamientos al avalúo, la eléctrica dice que “la comisión habría incurrido en una serie de omisiones y vicios, sin aportar un solo antecedente técnico u objetivo que permita fundar tales imputaciones”, y agrega que “no consta en el libelo pericia alguna, informe técnico independiente, ni ningún otro antecedente que acredite que el avalúo practicado se aparta de los criterios técnicos y legales aplicables”.