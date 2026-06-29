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    Ola de calor en Europa: Muertos superan los 1.300 y temperaturas se desplazan hacia el este

    Así lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud, señalando que entre los fallecidos se encontraban niños que murieron en autos cerrados con llave y jóvenes que se ahogaron al intentar refrescarse en zonas de baño sin vigilancia.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Personas caminan a través de un dispositivo de rociado de agua para refrescarse, en Bucarest, Rumania, el 29 de junio de 2026. La Administración Meteorológica Nacional de Rumania ha emitido la primera alerta roja del verano, ya que una intensa ola de calor azota gran parte del país, con temperaturas que se prevé alcancen los 38-41 grados centígrados.Foto: Xinhua Lin Hao

    La Organización Mundial de la Salud señaló que desde el 21 de junio se han registrado más de 1.300 muertes adicionales en Europa, a medida que las temperaturas récord se desplazan hacia el este. Así lo dio a conocer la OMS

    Europa está sufriendo la ola de calor más severa de la que se tiene registro, con temperaturas que baten récords históricos en todo el continente y con el calor desplazándose ahora hacia el este, hacia los Balcanes y Ucrania, cuya red eléctrica se ha visto dañada por los ataques rusos.

    El organismo internacional señaló que entre los fallecidos se encontraban niños que murieron en autos cerrados con llave y jóvenes que se ahogaron al intentar refrescarse en zonas de baño sin vigilancia.

    Turistas se refrescan junto a un ventilador con sistema de nebulización al aire libre cerca del Coliseo en medio de una ola de calor en Roma, Italia, el 21 de junio de 2026. Foto: Xinhua Li Jing

    Francia ha sido uno de los países más afectados. La agencia nacional de salud del país registró alrededor de 1.000 muertes más de las esperadas solo desde el 24 de junio, la mayoría entre personas mayores de 65 años. Se han reportado al menos 74 muertes por ahogamiento en Francia desde el 18 de junio. Polonia, por su parte, registró 17 ahogamientos en un solo día el domingo.

    La ola de calor se mantiene gracias a lo que los meteorólogos denominan un bloqueo omega: un patrón meteorológico que recibe su nombre de la letra griega por la forma que crea en la atmósfera. El aire cálido y seco del norte de África queda atrapado sobre una región, ya que los sistemas de baja presión a ambos lados impiden su desplazamiento.

    Como resultado, las temperaturas han subido hasta 18 °C por encima de su promedio estacional. Europa se encuentra particularmente expuesta: solo alrededor del 20% de los hogares europeos cuentan con aire acondicionado, y gran parte de las viviendas del continente fueron construidas para retener el calor en lugar de disiparlo.

    -Varias personas descansan en un restaurante en medio de una ola de calor en Roma, Italia, el 21 de junio de 2026. Foto: Xinhua Li Jing

    Esta es también la segunda gran ola de calor que azota Europa en dos meses. La primera comenzó el 24 de mayo, con temperaturas entre 10 y 15 °C superiores a lo normal, y provocó varias muertes.

    Según un análisis de AFP, al menos 130 millones de personas en Europa central y oriental sufrieron temperaturas superiores a los 35 °C el lunes, una cifra inferior a los más de 190 millones del día anterior. Se prevé que más de 269 millones de personas en todo el continente experimenten temperaturas superiores a los 30 °C.

    Más sobre:Ola de calorEuropaFranciaPoloniacalorOMSmuertos

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