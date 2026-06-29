Ola de calor récord en Francia satura morgues de París y deja al menos mil muertes

La histórica ola de calor que afecta a Francia provocó una fuerte alza de fallecimientos y saturó las morgues de París, en medio de temperaturas extremas que superaron los 40°C en distintas zonas del país.

De acuerdo con una estimación preliminar de Salud Pública Francia, durante tres días de intenso calor se registraron al menos 1.000 muertes adicionales, cifra que podría aumentar a medida que ingresen nuevos certificados de defunción.

El organismo informó que el miércoles pasado hubo más de 1.200 muertes, jornada en que Francia registró el día más caluroso de su historia. Luego, los fallecimientos aumentaron a más de 1.400 el jueves y otros 1.400 el viernes.

Como referencia, antes de la ola de calor, la tasa diaria de muertes en abril y mayo se ubicaba entre 900 y 1.000 fallecimientos por día.

La agencia sanitaria advirtió que el balance definitivo podría tardar semanas o meses, debido a que muchas personas murieron en sus hogares o en centros de atención para adultos mayores, donde los registros no siempre se incorporan de forma inmediata.

Ola de calor récord en Francia satura morgues de París y deja al menos mil muertes

Según el reporte, el 85% de las muertes contabilizadas hasta ahora corresponde a personas de 65 años o más. Además, se registró un aumento cercano al 40% en los fallecimientos ocurridos en domicilios, especialmente en la región de París.

El impacto también golpeó al sistema funerario. Directores de morgues y funerarias señalaron que los espacios de almacenamiento se agotaron rápidamente, obligando a buscar soluciones de emergencia.

El Ayuntamiento de París instaló dos unidades temporales con 20 cupos cada una para las morgues municipales, mientras que hospitales de la ciudad aportaron otros 50 espacios adicionales.

Pese a ello, algunas funerarias reportaron que debieron trasladar cuerpos a lugares fuera de la capital, incluso hasta Chartres, ubicada a unos 80 kilómetros de París.

Ola de calor récord en Francia satura morgues de París y deja al menos mil muertes. Imagen referencial. Oded Balilty

La emergencia reabrió el debate sobre la protección de personas mayores y aisladas durante episodios de calor extremo. En 2003, otra ola de calor histórica en Francia fue atribuida a cerca de 15 mil muertes, lo que generó una revisión nacional sobre los cuidados a adultos mayores.

El año pasado, más de 5.700 muertes también fueron atribuidas al calor durante un verano excepcionalmente intenso.

Las autoridades sanitarias han advertido que las temperaturas extremas, sumadas a noches con máximas inusualmente altas, generan un efecto acumulativo sobre personas vulnerables, especialmente adultos mayores, enfermos crónicos y quienes viven solos.