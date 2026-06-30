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    Franco Parisi considera que el Senado rechazará AC contra Grau: “Lo más probable es que lo iban a salvar y así va a ser”

    El excandidato presidencial también respaldó la decisión de la bancada del PDG de haber apoyado en su mayoría la acción en contra del exministro de Hacienda. "Hay que tomar las decisiones que hay que tomar y en conciencia la bancada votó en términos de aprobar la acusación" explicó.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, considera que finalmente el Senado rechazará el líbelo acusatorio en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.

    Este martes desde las 10:30 de la mañana el texto presentado en la Cámara de Diputados por el Partido Nacional Libertario y Republicanos será revisado por los senadores para evaluar si cometió infracciones a la constitución durante su administración de las finanzas públicas.

    La semana pasada, el pleno de la cámara aprobó la acusación por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. A pesar de esto, se espera que en el Senado la votación resulte más favorable para Grau por una serie de antecedentes, particularmente las dudas al interior de algunos representantes del oficialismo.

    En ese contexto, el fundador del Partido de la Gente fue consultado en Desde la Redacción de La Tercera si finalmente sería un error del partido haber apoyado esta acción si termina siendo rechazada en la Cámara Alta. “Hay que tomar las decisiones que hay que tomar y en conciencia la bancada votó en términos de aprobar la acusación”, explicó Parisi.

    A pesar de esto, considera que finalmente será rechazada la acción en la Cámara Alta: “Obviamente esto se iba a zanjar en el Senado, y en el Senado créanme que están las presiones de los poderes fácticos. Nadie puede desconocer el pedigrí político que tiene Grau y claramente, hasta yo lo dije, lo más probable es que lo iban a salvar y así va a ser”.

    “En Chile ningún hijito de papá paga, y Grau es hijito de papá. Yo lo viví en términos personales, así que lo conozco muy bien. La elite se cuida, le da lo mismo si es facho o comunacho, la elite siempre se cuida”, añadió al respecto.

    Consultado sobre si finalmente el apoyo del PDG a esta acción habría sido por las rencillas previas con el economista, Parisi lo descartó.

    En mi corazón no hay revancha ni venganza, pero nosotros hemos vivido y todos los chilenos sabemos que elite facho y comunacho se cuidan, siempre tiene pega, siempre caen parados, siempre se les perdona todo. Y el resto de los chilenos, la gran masa de los chilenos, créanme que es la primera que se la cobra y con intereses, pero intereses muy caros”, explicó.

    Relación con la oposición

    El excandidato presidencial también se mostró abierto a que la bancada del Partido de la Gente evalúe iniciativas provenientes desde la oposición.

    Si nos presentan buenas ideas nosotros la vamos a apoyar. A nosotros nos interesa ser propositivos y creemos que falta esa instancia de diálogo”, explicó Parisi.

    A lo que añadió: “Si usted ve, el único partido de centro, de acuerdo a las encuestas que me hicieron tanto daño, dice que somos nosotros. Nosotros queremos seguir por esa senda y decirle a la oposición que si presentan un buen proyecto estoy seguro que los diputados lo van a evaluar en su contexto, de todas maneras”.

    Revisa la entrevista completa acá:

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