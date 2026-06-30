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    Senado vota hoy martes acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    A partir de las 10.30 los senadores comenzarán la vista del libelo, el cual fue aprobado en la Cámara la semana pasada por una estrecha mayoría.

    El exministro de Hacienda Nicolas Grau. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A las 10.30 de hoy martes 30 de junio está programado que el Senado lleve a cabo la votación de la acusación constitucional -impulsada por libertarios y republicanos- contra el exministro Nicolás Grau por supuestas infracciones a la Constitución respecto de la gestión financiera durante su gestión,

    La vista del libelo fue aprobado en la Cámara hace una semana por una estrecha mayoría de 77 a favor, 68 en contra y una abstención, y lo que se anticipa para el Senado -a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara Baja-, es que el texto esté en desventaja al no haber representantes del PDG en el Senado, que fueron decisivos en la anterior aprobación.

    En cuanto a los cuatro capítulos que componen el líbelo, en éstos se reclama los errores en la proyección de la deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos, a pesar de advertencias de organismos como el FMI y el Consejo Fiscal Autónomo.

    Para la votación, la sesión dará inicio con el secretario general Luis Rojas, quien hará una relación de la acusación, lo que se podría extender por 30 minutos aproximadamente.

    Tras esto, la comisión integrada por los diputados Benjamín Moreno, Pier Karlezi y la diputada Paulina Muñoz, formalizarán la acusación, después de lo cual la defensa del exministro Grau contará con sesenta minutos.

    Una vez concluida la defensa y de acuerdo con el reglamento se destinarán 30 minutos para la réplica y otros 30 minutos para la dúplica.

    En la sesión de la tarde, que está citada desde las 15 horas y hasta total despacho se someterá a votación la acusación. Para ello, cada senadora y senador dispondrán de hasta cinco minutos para fundamentar su voto y se votarán por separado cada uno de los cuatro capítulos de la acusación.

    Sigue el minuto a minuto de La Tercera:

    Senadora Provoste y AC contra Grau: “Se ha ido degradando esta herramienta”

    En Tele13 Radio, la senadora Yasna Provoste (DC) abordó la AC contra Grau, indicando que “se ha ido degradando esta herramienta”, y recordando a su vez cuando también le tocó enfrentar una acusación.

    “Lo que a mí me tocó vivir fue una situación absolutamente injusta, por cierto. Cuando uno es acusado injustamente es una situación compleja”, indicó. “Lo que he escuchado esta semana, es que se ha ido degradando esta herramienta”.

    Asimismo, apuntó a que los juicios constitucionales necesitan revisarse, por lo que junto con el exsenador Juan Antonio Coloma presentaron a comienzos de este año un proyecto de ley que busca modificar la sanción de cinco años de no ejercer cargos públicos. Asimismo, también indicó que apoya la moción parlamentaria que busca aumentar los requisitos para presentar una AC.

    36 académicos cuestionan AC contra Nicolás Grau

    Un grupo de académicos manifestó su preocupación respecto a la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, la cual será abordada este martes en la Sala del Senado.

    Revisa el detalle de la noticia en el enlace.

    Acusación a Grau llega al Senado en desventaja con un tercio de la derecha en duda

    23 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Además de la inhabilidad informada por Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien se automarginó por adelantar juicios, Manuel José Ossandón (RN) tampoco estará y pidió permiso constitucional.

    Revisa el detalle de la noticia en el enlace.

    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalNicolás ArrauACSenado

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