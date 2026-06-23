Cámara de Diputados aprueba acusación constitucional contra Grau y será en el Senado donde se definirá su futuro

La Sala de la Cámara de Diputados este martes tomó una decisión sobre la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por supuestas infracciones a la Constitución respecto de la gestión financiera durante su gestión. Por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la corporación aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. Ahora, será el Senado el que deberá pronunciarse sobre la acción presentada contra el militante frenteamplista.

Así, con votos del oficialismo (Partido Republicano, UDI, RN y Evópoli), el PNL y la bancada del PDG, se logró el resultado esperado por quienes impulsaron el texto. En tanto, los parlamentarios de la oposición, cuatro de RN (Diego Schalper, Ximena Ossandón, Luis Pardo, Andrés Celis) y un Evópoli (Jorge Guzmán) votaron en contra. La diputada de Demócratas Joanna Pérez se abstuvo.

Un poco después de las 10 horas se inició la sesión de la Sala de la Cámara que revisaría la acusación constitucional contra el extitular de Hacienda quien estuvo presente en el hemiciclo. Después de casi siete horas la decisión fue tomada: el libelo sigue avanzando.

Así fue la votación de la AC contra Nicolás Grau.

Antes de votar el fondo de la acusación, los diputados habían rechazado la cuestión previa invocada por la defensa: con 61 votos a favor, 83 en contra y dos abstenciones -Joanna Pérez (DEM) y Jorge Guzmán (Evópoli)-. Aquí todo el oficialismo en sala se alineó, además de la bancada del PDG.

El debate

Todo partió con la exposición del abogado Patricio Zapata, defensor del exsecretario de Estado, quien invocó la cuestión previa para impedir que se discutiera el fondo del libelo acusatorio.

El abogado cuestionó el contenido de la presentación apuntando que el texto contiene “problemas serios”. A su juicio, el principal fundamento de la acusación, relacionado con una supuesta inconsistencia fiscal, perdió sustento con el paso del tiempo. “El corazón de la acusación se ha desvanecido”, dijo.

En esa línea, Zapata sostuvo que con los mismos argumentos que defendió a exministros como Harald Beyer, Emilio Santelices, Marcela Cubillos, Rodrigo Hinzpeter, Yasna Provoste, el libelo no procede y advirtió que: “Quienes hoy día parecen ser mayoría, mañana pueden ser minoría”

Cabe recordar que el libelo contra Grau cuenta con cuatro capítulos los que apuntan a: infracción del principio de probidad establecido en la Constitución; vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; vulneración del principio de universalidad presupuestaria y; vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

Tras la exposición de Zapata fue el turno de los miembros de la comisión revisora de la acusación. Marcela Hernando (Partido Radical), presidencia de la instancia, fue la primera. Esta expuso que el “deterioro” de la situación fiscal no se puede atribuir a la gestión del exministro Grau y cuestionó que “la acusación constitucional se ha pervertido”, anunciando su voto en contra de la AC.

A su vez, el diputado Alejandro Bernarles (PL) también descartó cualquier tipo de infracción a la Constitución por parte de Grau. Así, anunciando su voto en contra expuso que: “No voy a utilizar esta acusación como instrumento de revancha política”.

En su turno, Carlos Bianchi (Ind.) recalcó que tras escuchar a los actores y sopesar los argumentos téncicos, jurídicos y políticos, “no hay mérito suficiente para acoger a trámite esta acusación constitucional”.

Luego tomó la palabra Joanna Pérez (DEM), quien explicó que “sí hubo una mala gestión fiscal” y “hay una responsabilidad política que hay que asumir”, no obstante, “una cosa es criticar, pero una cosa muy distinta es acusar de dolo”, por lo tanto, anunció su abstención frente la AC.

Finalmente, expuso el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) quien acusó que el exministro Grau “atentó contra el país” acusando de utilización de “datos maquillado” y anunció que rechazaría la cuestión previa para que se viera el fondo de la AC.

Tras rechazarse la cuestión previa se dio paso a las exposición del diputado Benjamin Moreno, representante del Partido Republicano, impulsor del libelo y que defendió los argumentos del texto.

Luego nuevamente intervino el abogado Zapata entregando los argumentos de fondo para desacreditar la AC. Tanto en su réplica y su dúplica insistió en que no se ha podido acreditar que Grau actuara inconstitucionalmente. Para eso tomó como elementos declaraciones del Consejo Fiscal Autónomo; de exministros de Hacienda como Mario Marcel, Ignacio Briones, Andrés Velasco o la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña y hasta el propio actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Después cada bancada por hasta seis minutos presentó sus argumentaciones para justificar su votación a favor o en contra. Ahí frases como “volador de luces”, “paremos la chacota” o “para que no pague Moya” formaron parte de las intervenciones.

De hecho, el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo que el resultado de esta AC impulsaría una AC contra el propio Quiroz.

Finalmente, los diputados Pier Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (REP) y Paulina Muñoz (PNL) fueron sorteados para integrar la comisión para presentar la AC ante el Senado.