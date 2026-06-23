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    Política

    Canciller (s) detalla situación del consulado en Haití y enfatiza que reapertura es algo que “tenemos que hacer en algún momento”

    Patricio Torres espera que el momento en que se haga la reapertura "se haga de manera más segura y se eviten los problemas que aparentemente han existido en el consulado".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Canciller (s) detalla situación del consulado de Haití y enfatiza que su reapertura la tendrán “que hacer en algún momento” Prensa Ministerio de Relaciones Exteriores

    En una sesión especial del Senado por la situación de menores haitianos en Chile por reunificación familiar, el canciller (s) Patricio Torres, detalló la situación que enfrenta actualmente el consulado en Haití tras la salida en octubre de 2025 del diplomático Rafael du Monceau.

    Haciendo una cronología frente a la Cámara Alta, Torres explicó que quien levantó las primeras alarmas fue el embajador de Chile en Haití, Manuel Rioseco, en marzo de 2025, cuando informó que existían “trabajos retrasados y un cierto desorden en la labor consular”.

    Tras ello, el 29 de septiembre de 2025, la Dirección General Consular de Cancillería detectó “graves problemas en la gestión de legalizaciones en la sección consular de nuestra embajada en Haití”.

    Luego de ello, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, el pasado 3 de octubre instruyó un sumario administrativo por las anomalías detectadas. Ese mismo mes, la exsubsecretaria presentó una denuncia a la Fiscalía Centro Norte en este marco.

    El 1 de noviembre del 2025 se dispone el regreso definitivo al país del cónsul don Rafael du Monceau. Él es adscrito al país y es enviado a prestar servicios a la Dirección de Asuntos de Europa de la Cancillería, donde todavía se desempeña”, explicó Torres sobre la situación del cónsul.

    Tras ello, detalló la respuesta del gobierno de Kast a esta situación, luego que el pasado 19 de junio dispusiera la llegada a Puerto Príncipe de dos profesionales de la División de Asuntos Consulares. Al día siguiente, el gobierno dispuso el envío del embajador en Honduras, Marcos Aguayo, como embajador en misión especial en Haití.

    Torres explicó que la tarea de Aguayo será “revisar la forma en que funcionaba la sección consular de Haití y va a hacer una recomendación de cómo, de alguna manera, reformular los procedimientos, de manera que cuando reabramos el consulado en Haití, cosa que tenemos que hacer en algún momento, que se haga de manera más segura y se eviten los problemas que aparentemente han existido en el consulado“.

    Más sobre:HaitíNiños haitianosPatricio TorresConsuladoEmbajada de HaitíRafael du Monceau

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