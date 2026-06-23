Sala del Senado revisará el próximo martes la acusación constitucional contra exministro Grau

Para las 10:30 horas del próximo martes 30 de junio fue citada la sesión de la Sala del Senado que revisará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego que este martes la Cámara de Diputados aprobara la admisibilidad del libelo.

Así lo anunció la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN) quien explicó que el pleno del Senado revisará el texto, a pesar de ser semana de circunscripción en el que el Congreso no sesiona.

Dentro de las atribuciones de la presidenta de la testera está la fjación de esta revisión a pesar del receso legislativo.

Así Núñez citará al acusado y a la Comisión de Diputados designada -Pier Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (REP.) y Paulina Muñoz (PNL)- para formalizar y proseguir la acusación.

En la sesión especial, donde se realizará la presentación del libelo acusatorio, se escuchará la fundamentación de las posturas de las y los senadores quienes argumentarán en relación a los cuatro capitulos de la acusación.

La sesión iniciará con la relación que realizará el secretario general del Senado.