Realizan allanamientos en búsqueda de responsables de la muerte de niño en encerrona: hay al menos un detenido

Personal de Carabineros mantiene un amplio despliegue de efectivos en la zona en que se concretó un “tour delictual” de una banda de menores de edad que terminó dando muerte a un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo.

Según fuentes consultadas por La Tercera, hay al menos un detenido en el marco de ese despliegue policial.

La banda asaltó a un policía y le robó una mochila; le arrebató un automóvil a un conductor en un servicentro; y atacó a una familia que venía de regreso de vacaciones y se perdió en cercanías de la Ruta 5.

Una cámara de seguridad captó su proceder en el asalto a la estación de servicio en la que irrumpieron cuando el dueño de un automóvil se aprestaba a pagar.

Los sujetos, evidentemente menores de edad, amenazaron conductor y al trabajador de la bencinera para quitarles sus pertenencias y escapar con el automóvil.

Ese fue el vehículo que usaron para concretar la encerrona.

El niño de 12 años viajaba junto a su padre y una tía que manejaba una SUV Peugeot modelo 2008. Los adultos descendieron de la camioneta, pero el menor no pudo hacerlo. El cinturón de seguridad se le enredó en el cuello al bajar y terminó siendo arrastrado unos tres kilómetros por los asaltantes que abordaron el automóvil y aceleraron. Luego, lo dejaron abandonado, muerto, junto al auto de su familia.

Posteriormente, también, dejaron abandonado el segundo vehículo.

El fiscal jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Leonardo Tapia, asumió la indagatoria y trabaja con un equipo especializado de persecutores.

La familia del menor, en tanto, está desde la madrugada contando con el apoyo y contención de una psicóloga de la Unidad de Víctimas de la entidad persecutora.

Efectivos de Carabineros, en tanto, se han encargado de las diligencias.