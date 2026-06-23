Cámara captó a delincuentes en otro robo antes que asesinaran a menor de 12 años en encerrona
La investigación apunta a que los delincuentes estaban haciendo un tour delictual en la comuna de San Bernardo, que habría comenzado en un servicentro Shell en la calle Eyzaguirre, donde robaron un auto.
El registro muestra el violento actuar de los menores, intimidando a un trabajador de la estación y al conductor del vehículo robado con un cuchillo.
Tras darse a la fuga, los antisociales habrían cometido otros delitos hasta llegar a la carretera de la Ruta 5 Sur, momento en que le arrebataron la vida al niño de 12 años que viajaba junto a su padre y una tía.
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