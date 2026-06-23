Cámara captó a delincuentes en otro robo antes que asesinaran a menor de 12 años en encerrona

El registro muestra el violento actuar de los menores, intimidando a un trabajador de la estación y al conductor del vehículo robado con un cuchillo.

Tras darse a la fuga, los antisociales habrían cometido otros delitos hasta llegar a la carretera de la Ruta 5 Sur, momento en que le arrebataron la vida al niño de 12 años que viajaba junto a su padre y una tía.