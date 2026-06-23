Ministro Rau defiende Sala Cuna y Provoste arremete: “El problema que tiene el proyecto es que no pone su mirada en los niños”

En el marco de la discusión del proyecto Sala Cuna Universal en la comisión de Educación del Senado, en donde esta jornada expusieron representantes de la CUT, así como también Pivotes, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió el proyecto y las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, expresando que como gobierno “tomamos una buena parte de los elementos del proyecto anterior del Presidente Boric, que tomaba alguna parte de los elementos de los proyectos del Presidente Piñera”.

“Nosotros no llegamos con un proyecto refundacional al respecto, si tiene algunos cambios y eso lo hemos reconocido abiertamente”, advirtió.

“Compartimos, yo creo todos, la preocupación por el desempleo y entendemos que no se van a generar espontáneamente los empleos si aprobamos la Sala Cuna, eso no funciona así. Y tampoco si se aprueba la Ley de Reconstrucción Nacional no van a caer los empleos”, señaló. “La economía funciona con rezagos y llevamos cuatro meses negativos, pero es importante ir avanzando”.

Acerca de los cuestionamientos sobre la gradualidad en su aplicación, Rau indicó que esto era por dos motivos: por la oferta, y también por los recursos.

“En el fondo, si metemos a todos los potenciales beneficiarios en un momento del tiempo, no va a haber tiempo para que se generen nuevos cupos, y también para que el fondo acumule recursos”, explicó.

Al respecto, la senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó duramente la iniciativa, indicando que “el problema que tiene este proyecto es que no pone su mirada enlos niños y niñas”.

“Aquí el tema no es la afectación en un porcentaje al fondo de cesantía, no es solo que debilitan un pilar de protección social importante y particularmente respecto de aquellos que enfrentan mayores vulnerabilidades que son los trabajadores a plazo fijo”, explicó.

Asimismo, cuestionó que fuese efectivamente universal, considerando que por 48 meses que va a depender del género de los padres o el sector de empleo del progenitor.

“ ¿Qué definición de universal alguien puede afirmar a partir de esta realidad? 36 meses va a tener que esperar un niño de una madre que busca empleo" , sostuvo.

Junto con esto, también manifestó su preocupación por el apuro que se le ha dado a la tramitación del proyecto, apuntando que de igual forma, una vez tramitado, se deberá esperar un año a su aplicación, lo cual será gradual.

“Cuando nos dicen, ‘es que esto tenemos que hacerlo ahora’, y le ponemos discusión inmediata y no importa que no escuchemos al Consejo Fiscal Autónomo, no importa que no escuchemos a la Administradora de Fondos de Cesantía, porque esto es urgente... si tres años va a tener que esperar una madre que busca empleo, ¿y por qué el Estado como empleador posterga a sus trabajadores y los deja al final?’, cuestionó.