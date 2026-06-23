Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

El gobierno ingresó la semana pasada una indicación sustitutiva al proyecto de sala cuna universal y fue a presentar la iniciativa a los senadores de la comisión de Educación.

La fórmula de financiamiento que propone considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, que sería financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%, lo que a su vez estaría compensado con una reducción de la cotización que el empleador destina al Seguro de Cesantía (SC).

Eso significa que a futuro, en caso de aprobarse este proyecto de ley, habría una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una baja de 0,15% en la tasa de cotización que hoy va al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Cuando se conoció esta iniciativa, una de las mayores dudas de los expertos se centró en la sostenibilidad futura del Seguro de Cesantía. La semana pasada el Ejecutivo hizo circular entre los senadores un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones, que analiza el impacto de disminuir la tasa de cotización de cargo del empleador en la CIC y el FCS en la magnitud que propone la iniciativa en cuestión, que concluye que la medida “no compromete la sustentabilidad de largo plazo del FCS”.

Y este lunes, la Superintendencia de Pensiones fue a presentar a los senadores de la comisión de Educación, con mayor profundidad, los resultados de dicho reporte. En la ocasión expuso la jefa de investigación de la División de Estudios del regulador, Ximena Quintanilla.

Ella explicó que hacia diciembre de 2035 proyectaron que el patrimonio del Fondo de Cesantía Solidario alcanzaría $4.944.953 millones, lo que es un 23,3% menos que el patrimonio estimado en el escenario base (sin proyecto de sala cuna). Sin embargo, dijo que hacia el final del horizonte de proyección, “el fondo recupera el nivel que tenía antes de la pandemia, sigue una tendencia positiva, sigue una trayectoria creciente, y alcanza a recuperar los niveles prepandemia”.

En ese sentido, aseguró que “no vemos que se ponga en riesgo la sustentabilidad del FCS en la ventana analizada”.

Quintanilla detalló que los egresos del FCS se mantienen por debajo de los ingresos desde 2028 hasta 2035. Pero como se supone una crisis severa en el modelo en los primeros dos años, los egresos superan los ingresos en 2026 y 2027. “Desde el año 2028 en adelante, los ingresos son bastante estables y con una tendencia creciente (...) Una vez superado este periodo de crisis severa que estamos asumiendo en el modelo, los ingresos se recuperan y van en su mayoría por sobre los egresos”, puntualizó.

Efectos en beneficios

“Evaluamos cuatro efectos en beneficios en el Seguro de Cesantía. Al disminuir las tasas de cotización, tanto en las CIC, como en el FCS, habrá alguna disminución en las prestaciones y en las personas que pueden acceder a los beneficios”, admitió Quintanilla.

En ese sentido, señaló que “en las cuentas individuales, estimamos que al final del periodo de proyección se paguen un 4,7% menos de prestaciones respecto del escenario sin reforma. Eso es el número de prestaciones, el número de pagos de las CIC”.

Además, indicó que producto de esta baja en la cotización que se destinará al Seguro de Cesantía, “va a haber una disminución de los beneficios de las cuentas individuales”, pero “se ve parcialmente, bastante compensada, por el aporte del FCS”.

Al respecto, sostuvo que los montos de los beneficios disminuyen 2,4% para personas que se financian solo con su cuenta individual del Seguro de Cesantía. Pero para los beneficiarios que acceden al FCS, al ser un fondo solidario, estimaron que compensará “completamente la disminución de las cuentas individuales”. Por lo tanto, concluyó que “para las personas que acceden al FCS, no verán una baja en sus beneficios”.

Finalmente, abordó cuál sería “la disminución combinada de todos los beneficiarios que acceden solo a las cuentas individuales, pero también de las personas que acceden al FCS. Y para todos ellos, al final del periodo de proyección, en el año 2035, los beneficios van a disminuir sólo en 1,8%”, aseguró.

La metodología

Quintanilla explicó los supuestos que utilizaron para realizar esta estimación: “Se realiza una proyección de los fondos de cesantía a partir de un modelo de microdatos que simula ingresos y egresos de los fondos en el mediano plazo, hasta diciembre del año 2035″.

Destacó que “en el escenario base, las proyecciones representan la situación actual del Seguro de Cesantía, incluyendo la flexibilización de requisitos de la ley 21.628 aprobada por el Congreso en el año 2023, y también la reforma de pensiones aprobada por el Congreso a principios del año 2025, la ley 21.735 que extiende el seguro de lagunas”.

Y detalló que “en el escenario del proyecto de ley, además de estas leyes que ya están vigentes, se simulan tanto en los ingresos como en los egresos las disminuciones de las tasas de cotizaciones” que propone el proyecto.

“En ambos escenarios se asume una situación hipotética de estrés, en el que se asume una crisis económica y financiera que está vigente todo el año 2026 y el año 2027. La crisis económica asume que los cotizantes disminuyen cerca de un 7,5% y las rentabilidades mensuales de los fondos de cesantía, tanto del FCS como de las cuentas individuales, también se reducen en forma significativa”, puntualizó.

Además, indicó que “se asumen estados de catástrofe nacional, como son por ejemplo incendios, inundaciones, terremotos en algunas regiones del país, situaciones ante las cuales el Seguro de Cesantía flexibiliza los requisitos de acceso para las regiones o las zonas en catástrofe nacional, y se incrementan los beneficios”.