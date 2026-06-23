“Un amigo chileno me dijo”: José Piñera destaca a Alan Greenspan y revela qué dijo de Chile al Congreso de EE.UU.

El economista José Piñera también destacó la figura Alan Greenspan, revelando “varios encuentros” con el recientemente fallecido expresidente de la Reserva Federal.

A través de un post en X (exTwitter), el exministro de Trabajo y Minería durante la dictadura de Augusto Pinochet dijo que el economista que dirigió los destinos del banco central estadounidense por casi dos décadas fue “un gran admirador del modelo chileno”.

En el post, el hermano mayor del expresidente Sebastián Piñera contó que Greenspan expresó esta admiración en un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, en referencia al sistema de AFP de Chile.

“Conocí a Alan Greenspan (Q.E.P.D.) varias veces. Un gran hombre y un gran admirador del modelo chileno. Aquí su testimonio en el Congreso: “Un amigo chileno me dijo que todos llevaban una pequeña libreta con el valor neto de su Seguridad Social pensando ‘Tengo riqueza, tengo una parte de la economía’”

Met Alan Greenspan (RIP) several times. A great man and a great fan of the Chilean model. Here his testimony in Congress: “A Chilean friend told me that everyone carried a little passbook with his Social Security net worth thinking ‘I have wealth, I have a share of the economy’” pic.twitter.com/IQfxCjJXAi — José Piñera🗽🇨🇱 (@jpinera_english) June 23, 2026

Alan Greenspan fue uno de los economistas más influyentes de las últimas décadas al conducir por 19 años los destinos de la Reserva Federal.

Es recordado por liderar la política monetaria de Estados Unidos bajo cuatro administraciones presidenciales distintas, tanto republicanas como demócratas.

En ese periodo, la mayor economía del mundo tuvo una de las expansiones más sostenidas de su historia, aunque sus críticos lo cuestionan por sentar las bases de la crisis financiera de 2008.

En Chile, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, destacó su estilo de conducción, la flexibilidad, el criterio técnico y la capacidad de Greenspan para reaccionar frente a episodios de tensión financiera.

Otros expresidentes del instituto emisor, entre ellos Mario Marcel, también destacaron la influencia que tuvo el economista en la conducción de la política monetaria.