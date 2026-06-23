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    Culto

    Ricardo Arjona marca un hito histórico en Movistar Arena y recibe reconocimiento del recinto

    El guatemalteco recibió La Cúpula, el máximo galardón que entrega el recinto en reconocimiento a sus 42 conciertos sold out en la historia del lugar.

    Por 
    Equipo de Culto
    eMe Ramon Gomez

    Movistar Arena entregó La Cúpula a Ricardo Arjona en reconocimiento a sus 42 conciertos sold out en la historia del recinto. Su reciente serie de diez conciertos de la gira Lo Que el Seco No Dijo volvió a demostrar la conexión única que mantiene con el público chileno, reuniendo a miles de fanáticos y permitiéndole alcanzar esta cifra histórica, que lo consolida como el artista con mayor convocatoria en la historia del venue.

    La Cúpula Movistar Arena es el máximo galardón que el recinto otorga a los artistas que han marcado su historia, un símbolo que honra la trascendencia y la conexión con generaciones de fanáticos.

    “Ricardo Arjona es parte de la historia de Movistar Arena. Durante más de 15 años ha protagonizado momentos inolvidables junto a sus fans. Para nosotros es un honor entregarle La Cúpula porque es reconocer ese legado y la huella que ha dejado en nuestro escenario” señalaron Paulina Agüero, gerente Comercial y Marketing de Movistar Arena y Jorge Valenzuela, gerente de Eventos del recinto.

    Desde que pisó por primera vez el escenario de Movistar Arena en noviembre de 2009, cada regreso fue más grande que el anterior. En 2014 estampó sus manos en el Paseo de las Estrellas, espacio reservado para quienes han hecho historia en el venue.

    El récord de Ricardo Arjona en Movistar Arena refleja el poder de una obra que trasciende generaciones y confirma al recinto como el escenario predilecto de los grandes íconos de la música en Chile.

    Más sobre:Ricardo ArjonaMovistar ArenaMúsicaMúsica Culto

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