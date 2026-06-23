“Se impuso la mentira”: Frente Amplio arremete contra el gobierno y el oficialismo tras aprobación de AC a Grau en la Cámara

Con dureza reaccionó el Frente Amplio luego del revés en la Cámara de Diputados para el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), luego que se aprobó la acusación constitucional en su contra, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

Por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la corporación aprobó la admisibilidad del libelo acusatorio contra el exsecretario de Estado. Ahora, será el Senado el que deberá pronunciarse sobre la acción presentada contra el militante frenteamplista.

Una vez conocido el resultado, la presidenta del FA, Constanza Martínez, arremetió en contra del gobierno y del oficialismo en una declaración pública.

Con el resultado de la votación de la AC se impuso la mentira. No podemos normalizar que las falsedades de la ultraderecha sean la forma de hacer política.



La propia Dipres descartó supuestas irregularidades. Ayer, el Consejo Fiscal Autónomo fue categórico al señalar lo mismo.… — Constanza Martínez (@contimartinez) June 23, 2026

“Con el resultado de la votación de la AC se impuso la mentira. No podemos normalizar que las falsedades de la ultraderecha sean la forma de hacer política”, escribió.

La timonel de la colectividad recordó que “la propia Dipres descartó supuestas irregularidades" y que “el Consejo Fiscal Autónomo fue categórico al señalar lo mismo”.

“Ningún experto respaldó la acusación y la propia comisión revisora recomendó rechazar, pero, aún así, decidieron seguir adelante”, señaló.

Y luego agregó: “Nunca se trató de los hechos, sino de construir un escenario favorable para hacer avanzar lo único que les interesa: bajar los impuestos a los más ricos y recortar derechos sociales".

Finalmente, Martínez hizo un llamado a la Cámara Alta para que rechace la acusación en contra de Grau: “Esperamos que el Senado actúe con responsabilidad y rechace esta acusación”.