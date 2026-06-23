Grau responde tras aprobarse en la Cámara la AC en su contra: “Iremos tranquilos al Senado, yo no he cometido ningún ilícito”

Por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

Ahora, corresponde que el Senado se pronuncie sobre la acción presentada por republicanos y libertarios contra el militante frenteamplista.

Tras la votación, flanqueado por parlamentarios de su sector, el exjefe de la billetera fiscal del expresidente Gabriel Boric, brindó un punto de prensa.

“Quiero partir por agradecer a quienes, no compartiendo mis ideas políticas, hoy día han dejado de lado esa diferencia y han votado revisando el mérito de la acusación que justamente hoy día nos convocaba”, sostuvo.

Luego, extendió sus agradecimientos a su equipo y al sector opositor. “El mundo progresista hoy día estuvo totalmente apoyando esto. Esto no significa que estemos todos de acuerdo, sino que significa que hay un convencimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito”, valoró.

“Así que, a pesar de este resultado, tal vez parece contra intuitivo aquello, yo estoy profundamente agradecido por todo lo que he visto acá y por todo lo que he visto durante estos días de todos los partidos políticos del progresismo, que la verdad han sido un siete conmigo”, continuó.

Dicho eso, aseguró: “Iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad”.

En esa línea, agregó: “Tanto quienes votaron a favor como quienes votaron en contra, son los representantes de la ciudadanía. Yo respeto mucho esas instituciones democráticas y lo que voy a hacer ahora, junto con mi equipo, la próxima semana es ir al Senado, otra institución muy relevante en nuestra República, a exponer humildemente, pero con mucha convicción, el convencimiento, valga la redundancia, de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y, por tanto, la acusación no tiene mérito” .

Finalizadas sus declaraciones, el exministro decidió no responder preguntas de la prensa y retirarse del lugar.